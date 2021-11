© Copyright : Said bouchrit /le360

Vaincre l’anxiété et la dépression, se libérer d’une phobie, d’un traumatisme d’enfance ou d’une addiction. Autant de raisons valables pour choisir la thérapie par l’hypnose, qui propose d’appeler notre inconscient. En pratique, comment se déroule la séance d’hypnothérapie et combien de temps faut-il pour ressentir les effets? Les réponses.

Si ses mécanismes restent un mystère, son efficacité n’est plus mise en doute. Depuis quelques années, l’hypnothérapie, cette technique thérapeutique plus que centenaire, semble avoir le vent en poupe.

Ainsi, la thérapie par l’hypnose ou l’hypnothérapie est une vraie source de bien-être. Grâce à un état de conscience modifié, le praticien va puiser, dans l’inconscient de son patient, les ressources nécessaires pour surmonter les blocages et combattre différentes problématiques: addiction, stress, peur, traumatisme...

Il est possible de consulter un hypnothérapeute dans tous les cas de souffrance morale, de peur du changement, pour surmonter toutes sortes de craintes, rechercher de motivation... Il aide à accéder à ses objectifs de façon guidée, pour appréhender plus facilement ses peurs.

Lana Monier, coach et maître de programmation neurolinguistique (PNL) est une hypnothérapeute passionnée, qui mêle l’hypnose ericksonienne à l’hypnose ANHERE (akashic, hypnotic neuro-energetic, rapid, evolution). Elle accompagne ses patients à résoudre leurs maux, grâce à leur maîtrise de l’hypnose.

Pour cette experte, «l'hypnose ANHERE est une thérapie brève, destinée aux particuliers et entreprises, basée sur une approche scientifique, systémique et spirituelle, et ceci dans différents domaines tels que: la physique quantique, la neurophysiologie, la psychologie, l'hypnose, la spiritualité, la métaphysique et la thérapie de régression. L'hypnose ANHERE propose donc un accompagnement personnalisé pour aider à mieux comprendre les obstacles inconscients qui se dressent sur la route de chacun, pour atteindre les objectifs personnels et professionnels et pouvoir les réaliser».

Loin du folklore, l'hypnose est tout sauf un sommeil ou une forme d'inconscience. La personne entend et répond aux questions. Elle reste totalement autonome de ses actes, mais cet état modifié pousse la personne guidée par le thérapeute à trouver en elle-même les ressources personnelles qui lui permettront de résoudre le problème justifiant sa demande d'aide.

De son côté, l’hypnothérapeute doit faire preuve d’une qualité d’écoute, de communication, et de la capacité à instaurer un climat de confiance avec son patient.

«Pour ma part, la séance s’étale sur une durée de 90 minutes. Il faut savoir que mon approche est tout d’abord intuitive. Au début de la consultation, je propose un soin énergétique pour pouvoir détecter les blocages auxquels fait face le patient avant d’entamer l’entrée en hypnose. S’ensuit la phase de travail hypnotique, qui se fait sur l’inconscient, car c’est à ce niveau que se logent tous nos blocages et craintes. A la fin de chaque séance, après avoir pris quelques minutes pour revenir à un état de veille, il est important que le patient retourne à ses activités habituelles, et analyse ce qu’il a ressenti lors de la prochaine séance, une fois que l’inconscient aura intégré les nouvelles avancées», précise la praticienne.

L'hypnothérapie entend donc améliorer la confiance de soi des patients, les aider à surmonter leurs addictions et à gérer leurs émotions ainsi que leurs douleurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques.

A noter que tous les hypnothérapeutes ont une formation qualifiante et diplômante en hypnothérapie. En plus des techniques d’hypnose classique, subjective, ou ericksonienne, l’hypnothérapeute a également une connaissance de la psychologie positive et du développement personnel.