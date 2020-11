Vidéo. Balenciaga présentera sa prochaine collection sous forme de jeu vidéo

Balenciaga explore l'univers des jeux vidéo.

La pandémie et les contraintes sanitaires qui en découlent poussent les créateurs de mode et les grandes maisons de couture à rivaliser d’ingéniosité. "Has been", le podium? Il semblerait que oui. Pour preuve, ce prochain défilé de Balenciaga qui prendra l’allure d’un jeu vidéo.

Bienvenue dans le futur! Le 6 décembre 2020 à 14 heures sonnera le glas du traditionnel défilé de mode. Baptisé "Afterworld: the Age of Tomorrow", le nouveau projet de la maison de couture Balenciaga entend explorer l’univers interactif du 2.0. La présentation de cette collection automne-hiver 2021-2022 inédite donnera à voir de manière plus novatrice que jamais un jeu vidéo conçu spécialement pour la saison.

Pour l'occasion, Balenciaga invitera ses fans à explorer un futur proche accessible depuis n'importe quel appareil, un monde où la vie sera plus saine et où l'équilibre entre nature et industrialisation sera enfin atteint.

Les participants qui pourront donc jouer à ce jeu de mode devront tenter de gagner afin de décrocher le gros lot: devenir le maître de deux mondes.

Si rien ne filtre encore sur les inspirations de cette collection, l’utopie numérique dans laquelle elle évoluera fait déjà des émules. Rendez-vous le 6 décembre prochain, pour découvrir ce nouvel écrin de la mode de demain.

Par Leïla Driss