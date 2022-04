Véritable invitation au voyage culinaire, découvrez l’art du ftour by Corniche Palmeraie

A l’occasion du mois de Ramadan, venez découvrir l’art du ftour by Corniche Palmeraie. Concocté par un chef international et son équipe, c'est un ftour qui vous fera voyager à travers le monde. Le tout, dans une ambiance ramadanesque et un cadre exclusif.

Haut lieu de la gastronomie Casablancaise, Corniche Palmeraie offre un cadre chic et raffiné pour l’organisation de vos ftours. A cette occasion, c’est un véritable voyage culinaire aux quatre coins du monde que vous propose le Chef exécutif Benjamin Brau-Nogue. Concocté par ses cinq chefs, l’art du ftour by Corniche Palmeraie offre une riche palette de couleurs et de saveurs qui sera ravir les papilles de vos partenaires, associés, clients et collaborateurs. Cette invitation au voyage appelle aussi au voyage des sens avec une ambiance ramadanesque et une vue imprenable sur l’Atlantique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le menu ci-dessous. corniche-1.pdf

Par Contenu de marque