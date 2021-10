© Copyright : DR

Le succès phénoménal de la série coréenne "Squid Game" dépasse désormais le cadre de Netflix. Le 12 octobre 2021, à Abu Dhabi, 30 joueurs vont s'affronter dans un jeu grandeur nature, avec toutefois des enjeux différents.

Depuis sa sortie sur Netflix le 17 septembre dernier, la série coréenne, Squid Game, n’en finit plus de faire des émules à travers le monde. Le succès est tel qu’il dépasse aujourd’hui le cadre de la plateforme de streaming pour prendre forme dans la vie réelle.

Pour ceux qui n’auraient pas encore été emporté par la déferlante, Squid Game est une série dystopique qui se déroule en Corée. 456 personnes issues de milieux défavorisés sont invitées à participer à un jeu avec à la clé 45,6 milliards de won, soit près de 345 millions de dirhams. Rassemblés dans un complexe construit sur une île, les participants qui doivent accomplir six épreuves, toutes relatives à l’enfance, mais aussi perverses que violentes, vont se rendre très vite compte que de leur victoire dépend aussi leur vie. Car ici, perdre une épreuve revient à mourir. Trahisons, mensonges, coups bas… C’est le prix à payer pour vivre et décrocher le gros lot.

Que ferais-je à sa place? C’est donc la question que tout le monde se pose en regardant Squid Game et à laquelle le centre culturel coréen des Emirats arabes unis propose aux fans l’opportunité de répondre.

Le 12 octobre, l’établissement organisera un Squid Game, grandeur nature, en deux sessions. Deux équipes de quinze joueurs pourront y prendre part et jouer ainsi dans la vraie vie à quatre des six jeux proposés dans la série: Red Light, Green Light (1, 2, 3, Soleil), Dalgona Candy, le jeu des billes et le Ddakji. Et comme dans la série, c’est sous la surveillance de gardes masqués, en costumes rouges que se dérouleront ces jeux.

La bonne nouvelle, c’est que ces jeux IRL n’occasionneront aucune violence. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’y a aucune cagnotte à la clé, hormis un jogging vert personnalisé.

Cet évènement de taille fait suite à l’ouverture d’une salle de jeux éphémère dédiée à l’univers de Squid Game dans le 2e arrondissement de Paris. Le 2 octobre, l’affluence a été telle que l’endroit a été victime de son succès avec une bagarre entre participants dans la longue file d’attente.

La folie Squid Game s’empare aussi de l’univers de la mode. Ainsi les ventes Vans Slip-on blanches portées par les personnages de la série ont augmenté de 7.800% depuis le lancement de ce programme en passe de se classer comme la première série non-anglophone la plus regardée au monde sur la plateforme.