Nora Fatehi, invitée de l'émission Stars vs Food, déguste le poulet aux citrons confits et olives qu'elle vient de préparer.

Invitée de la saison 2 de l’émission «Stars Vs Food», diffusée sur la chaine Discovery+, Nora Fatehi, célèbre actrice et danseuse marocaine à Bollywood, a prouvé qu’elle excellait aussi côtés fourneaux.

Nora Fatehi est amoureuse du pays où elle est née, le Maroc, et ne rate jamais une occasion de faire la promotion de sa culture sur les plateaux télévisés du monde entier. En bonne ambassadrice de son pays, celle-ci a ainsi dévoilé un autre pan de la richesse du Maroc en passant derrière les fourneaux, le temps d’une émission culinaire.

Sous la houlette du chef indien Rahul Dudai, Nora Fatehi s’est attelée à la préparation de deux plats typiques de la gastronomie marocaine, un tajine au poulet, citrons confits et olives, et une harira. Ponctuant ce show culinaire de quelques pas de danse et sans jamais se départir de son habituel humour, la jeune femme a réussi haut la main son challenge et a fait profiter de ses prouesses à deux de ses proches amis, le rappeur Badshah et son make-up artist Marcelo Pedrozo.



Ce moment en cuisine a aussi été l’occasion pour Nora Fatehi d’évoquer des souvenirs associés aux plaisirs de la table au Maroc. Et d’expliquer ainsi que dans son pays d’origine, recevoir des invités et leur préparer à manger est un art de vivre.

«Les femmes prennent très au sérieux la manière de recevoir leurs invités. C’est une partie de notre culture de nourrir, nourrir, nourrir et les gens doivent manger, manger, manger quand ils viennent à la maison», a-elle expliqué.