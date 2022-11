A la veille des fêtes de fin d’année, la célèbre marque Bacha Coffee propose, dans ses points de vente de Marrakech, Paris et Singagour, un coffret exclusif de toute beauté, où l’arôme du café se mêle dans une effusion de couleurs aux arabesques de Mehdi Qotbi. Un must have édité à 3.000 exemplaires.

De la collaboration entre Bacha Coffee et Mehdi Qotbi, artiste mais aussi président de la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM), est née un précieux coffret où la beauté des couleurs et du goût fusionnent pour ravir tant les yeux que les palais.

Disponible en édition limitée à 3.000 exemplaires, signés à la feuille d’or, ce coffret baptisé «Coffee Journey» contient 30 sachets individuels de café et s’impose depuis sa mise en vente comme le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année. A peine dévoilé, ce coffret au style reconnaissable entre mille, recouvert des arabesques abstraites inspirées de la calligraphie arabe traditionnelle, propres au style artistique de Mehdi Qotbi, est déjà pris d’assaut à Paris, Singapour et Marrakech.

Après avoir collaboré avec Dior à quatre reprises pour l’édition de quatre foulards, puis avec Boucheron pour des boutons de manchette et une montre, le peintre contemporain, dont les œuvres sont exposées de New York à Tokyo, investit cette fois-ci un nouveau domaine. «Les gens ont besoin de couleurs, de vie, d’espoirs et de rêves, aujourd’hui plus que jamais alors que le monde traverse une sombre actualité», explique pour Le360 Mehdi Qotbi, qui a créé une œuvre sur toile, reproduite sur les coffrets, à l'occasion de cette collaboration, qui combine un produit d’excellence à un univers poétique où la calligraphie donne vie à des images idéographiques dans une explosion de couleurs.

Cette idée d’associer le café à l’art, c’est à Taha Bouqdib, président de TWG Tea et de Bacha Coffee, qu’on la doit. Mehdi Qotbi, qui décrit le magnat international du thé comme un manager «inventif, rigoureux et adepte de la perfection», s’est en effet vu proposer l’idée de cette collaboration afin de «faire quelque chose d’unique que les gens pourront conserver comme une œuvre d’art». Ainsi, une fois les 30 sachets de café consommés, la boîte, elle, demeure comme un objet collector.

Pour Mehdi Qotbi, l’idée de décrocher l’art des cimaises des galeries et des musées, et de l'inviter à peupler notre quotidien, est d’autant plus séduisante qu’il a pris l’habitude de longue date de porter littéralement son art en en parant ses modèles de chaussures, foulards, chemises et jusqu’aux masques portés pendant la pandémie…

Les coffrets Bacha Journey sont en vente au prix de 65 $ sur le site www.bachacoffee.com, à la boutique Bacha Coffee du Ritz à Paris, dans les différents points de vente de l’enseigne à Singapour et bien entendu à Dar El Bacha à Marrakech, où l’histoire du café Bacha a commencé dès la construction dudit palais en 1910. C’est en effet ici que les plus grands esprits culturels et politiques du siècle se réunissaient autour de pots étincelants de «café d'Arabie» ou Arabica, comme on l'appelle aujourd'hui.