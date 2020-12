© Copyright : DR

Quelques mois après son rivale, l’Inter Milan, c'est au tour de l’AC Milan de dévoiler une ligne de vêtements lifestyle.

Réalisée en collaboration avec Paper Planes, la marque fondée par Jay-Z et Emory Jones, la collection de l’AC Milan se compose de sept pièces aux couleurs du club de football italien.

On y retrouve notamment le blason de l’AC Milan mais aussi une reproduction de la statue de Vittorio Emanuele II, monument historique emblématique de la ville de Milan qui représente le roi Victor-Emmanuel II, qui contribua à l'unification italienne.



"Le partenariat avec Paper Planes, une marque innovante qui est le point de rencontre entre la mode et la culture, est une autre étape importante dans notre cheminement pour positionner Milan comme une marque de style de vie pertinente, une marque qui excite et inspire", a déclaré Casper Stylsvig, directeur commercial de l’AC Milan.



De son côté, Emory Jones, l'un des deux fondateurs de Paper Planes a déclaré au sujet de cette première collaboration: "Paper Planes vous apprend à imaginer, et ce n'est pas seulement un mantra, c'est un style de vie, et notre partenariat avec l'AC Milan incarne exactement cela. Que vous ayez grandi avec la cathédrale de Milan derrière vous ou que vous ayez traversé le pont de Brooklyn à vélo... Nous sommes tous liés par l'envie de voler spirituellement. Laisser nos rêves nous emmener dans des endroits que nous ne pouvons pas atteindre. La collection, qui réunit les mondes de Milan et des avions en papier, a été créée à la suite de ce message puissant et nous avons hâte qu'il décolle".



Cette capsule en édition limitée sera disponible à la vente dès le 11 décembre 2020 sur la plateforme store.acmilan.com et paperplane.shop, ainsi que dans les magasins Casa Milan et San Babila à Milan. Disponible également en précommande uniquement pour les fans du club abonnés à la newsletter.