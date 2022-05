© Copyright : DR

Surnommée «Fendace», la dernière collaboration fruit de la fusion de Versace et Fendi, met à l’honneur plusieurs mannequins de renommée internationale, dont la marocaine Imaan Hammam.

Révélé pour la première fois en septembre 2021 sur le podium de la Fashion Week de Milan, le partenariat entre Versace et Fendi se renoue à l’occasion d’une offre annoncée pour le 12 mai et qui prendra la forme de plusieurs évènements mondiaux et de pop-ups notamment à Dubaï, Los Angeles, Paris ou encore Tokyo.

Et pour annoncer la nouvelle collection de Fendace, les deux maisons italiennes ont réalisé une campagne publicitaire d’envergure, photographiée par Steven Meisel, et mettant en scène des mannequins de renommée internationale dans des clips vidéos.

On retrouve ainsi la star des podiums maroco-égyptienne Imaan Hammam, aux côtés des soudanaises Adut Akech et Anok Yai, de l’éthiopienne Amar Akway, la polonaise Anja Rubik et la chinoise Lina Zhang. L’une après l’autre, les jeunes femmes se rendent en boîte de nuit et pour y accéder, doivent donner le mot de passe, Fendace, aux videuses, en l’occurrence Naomi Campbell et Kristen McMenamy.

«C'est un échange plutôt qu'une collaboration et, surtout, c'est fait par amitié. C'est la beauté d'être ensemble après des moments séparés et une célébration des femmes qui m'ont tant inspiré», a déclaré le directeur artistique de Fendi couture et vêtements pour femmes, Kim Jones, dans un communiqué de presse.



«La campagne reflète le même sentiment d'amitié et d'énergie que nous avions lorsque nous avons conçu la collection. Kim est une designer visionnaire et une innovatrice. Pour moi, Fendace signifiera toujours amour», a déclaré quant à elle Donatella Versace, directrice de la création de Versace, dans un communiqué.

Dans cette nouvelle collection, se révèle en effet le parfait mariage entre le style vestimentaire flashy de Versace et le savoir-faire emblématique de Fendi.