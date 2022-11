La top marocaine Imaan Hammam, égérie de la campagne "Be Your Own Boss", de la marque de luxe Boss.

Imaan Hammam, mannequin star des plus grandes maisons de couture au monde, incarne la dernière campagne de la marque de prêt-à-porter de luxe allemande, BOSS.

«Be Your Own Boss», tel est le slogan de la nouvelle collection de BOSS, taillée sur mesure pour Imaan Hammam, qui mène sa carrière de top model de main de maître.

Après avoir récemment lancé sa propre ligne de solaires en collaboration avec la marque marocaine Port Tanger, Imaan Hammam fait cette fois-ci partie des visages célèbres auxquels BOSS a fait appel pour incarner son nouveau slogan et sa collection.

La top marocaine rejoint ainsi la campagne #BeYourOwnBoss, à l’instar des mannequins Naomi Campbell, Hailey Bieber, Kendall Jenner ou encore de l’acteur australien Chris Hemsworth, qui incarne le parfum BOSS Bottled Parfum et du joueur de tennis italien Matteo Berrettini, qui prête quant à lui son visage aux montres de la marque allemande.

Imaan Hammam présente, quant à elle, la collection de prêt-à-porter féminine de BOSS, qui s’inscrit dans la campagne 2022 de la marque, et en fait la promotion en mini-robe à sequins associée à un blazer noir ou dans un look plus comfy en cardigan, pantalon noir et baskets aux accents métalliques.