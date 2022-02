A côté de Lille, à Marcq-en-Barœul, dans le nord de la France, le Jardin Minorelle s’inspire librement du Jardin Majorelle de Marrakech. Visite guidée d'un endroit insolite.

L’été dernier, le Minorelle a ouvert ses portes dans le nord de la France, sous l’impulsion du maire de la petite ville de Marcq-en-Barœul. Dans ce qui s’apparente à un jardin d’hiver, les plantes à profusion et le bleu Majorelle qui colore le mobilier de l’endroit entendent rappeler le sublime jardin Majorelle de Marrakech.

Tombé amoureux de Marrakech et du célèbre jardin, propriété de la fondation Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, Bernard Gérard, maire de la ville, explique ainsi à la presse locale que «ce jardin baigné de lumière, sous une grande verrière, est inspiré du Jardin Majorelle et de son bleu outremer situé à Marrakech. Il permettra aux habitants de se détendre (parmi les plantes exotiques: palmiers, cactus…) et de profiter d’un temps de bien-être que procure ce lieu. Durant la saison hivernale, les habitants pourront flâner à l’abri du mauvais temps en profitant de l’ambiance méditerranéenne».

Et comme son modèle marocain, Le Minorelle, dispose également d’un salon de thé décoré dans la tradition marocaine avec des luminaires artisanaux, de la céramique traditionnelle. Le Maroc s’invite également au menu de cet établissement dont la carte de restauration propose quelques plats marocains.

Enfin, dernier clin d’œil au Jardin Majorelle, qui abrite le musée berbère et jouxte le Musée Yves Saint Laurent, un espace d’exposition a également été aménagé au sein de l’endroit. Et du 21 octobre 2021 au 23 janvier 2022 l'exposition, que le lieu a abrité, n'était autre que «Yves Saint Laurent - une garde-robe intemporelle».