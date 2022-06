© Copyright : DR

Karim Chater est un OVNI sur la planète mode marocaine. Vidéaste, photographe, créateur de contenu et par-dessus tout fan de vintage, il régale ses 192.000 followers sur Instagram en partageant des looks tout droit venus des années 80 casablancaises.

A l’origine de la page instagram «Style Beldi», Karim Chater refait vivre à travers la mode, comme autant d’archives nostalgiques surgies du passé, la casablanca way of life des années 80.

Casablanca, son centre-ville, sa vieille médina, la terrasse de sa maison à Sidi Moumen, le bidonville Karyane Rhamna sont les terrains de jeu favoris de Karim Chater. Le jeune homme de 25 ans arpente les rues de la ville blanche à la recherche du cadre idéal, de l’ambiance adéquate à son look du jour. Un style qu'il fait vivre avec des poses travaillées qui s'animent dans des vidéos non dénuées de talent et d'une bonne dose d'humour.

L’inspiration esthétique de son dress code, il la puise dans la culture marocaine mais aussi et surtout dans le style vestimentaire de ses parents dans les années 80 qui s'habillaient, raconte-t-il, dans les friperies de Sidi Moumen.

Tout y est, des imprimés criards, au pull sans manche avec chemise à manches courtes, le pantalon à pince, le béret, la veste en denim, l'incontournable t-shirt de foot et le combo' gagnant, les chaussettes/claquettes… Les styles s’entrechoquent, se mélangent dans un joyeux tourbillon de couleurs et de matières qui reflètent, non sans humour, la richesse et l’originalité de la culture marocaine, et particulièrement casablancaise.