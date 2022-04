© Copyright : DR

D’après un classement réalisé par le site Housefresh, basé sur les avis postés sur Tripadvisor de milliers de touristes, le jardin Majorelle de Marrakech serait le deuxième plus beau jardin au monde.

Une consécration de plus pour ce lieu créé par le peintre Jacques Majorelle en 1923 et racheté plus tard, en 1980, par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. Dans ce magnifique jardin caractérisé par une couleur bleue unique en son genre et où trône le musée Berbère, se trouvent 300 espèces de plantes issues des cinq continents. De quoi ravir les férus de botaniques mais aussi les visiteurs en tous genre, conquis par la beauté, l’harmonie et la sérénité de l’endroit.

Le jardin Majorelle a ainsi réuni sur la plateforme Tripadvisor, qui compile les avis des touristes et/ou clients, 8,187 mentions «beautiful» (beau), critère sur la base duquel a été réalisé ce classement par Housefresh.

Dans ce classement, on retrouve en première place le jardin Garden by the Bay de Singapour, suivi du Jardin Majorelle et enfin, sur la troisième marche de ce podium mondial le Jardin du Luxembourg à Paris.