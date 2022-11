Yana By H, une nouvelle adresse beauté pour hommes et femmes, au cœur de la ville verte de Bouskoura.

Plus besoin de faire des kilomètres pour se faire couper les cheveux, masser, ou s'offrir une manucure. Désormais, les habitants de la ville verte de Bouskoura pourront se faire chouchouter non loin de chez eux, chez Yana By H, la nouvelle adresse beauté qui ne manquera pas de mettre tout le monde d’accord.

Au cœur de la ville verte, l’enseigne Yana By H accueille une clientèle mixte au sein d’un nouvel espace qui s’étend sur plus de 300 m2. C’est ici, sous cette nouvelle bannière créée par Hicham Khalil, cofondateur et associé du célèbre salon Noor de Casablanca pendant plus de trente-deux ans, qu’il opère désormais en tant que visagiste.

Dans son nouvel espace, Hicham Khalil et son épouse, Asmaa El Brahmi, proposent une offre complète allant de la coiffure, aux soins esthétiques du corps et du visage, en passant par l’onglerie.

L’institut, séparé en deux espaces, l'un dédié aux hommes d’un côté et de l'autre, celui pour les femmes, propose également des massages du corps apaisants et amincissants, mais aussi du visage avec un protocole jeunesse et anti-rides.

Une bonne adresse à essayer et à partager.

Yana By H

Station service Afriquia, Avenue BO 24, Bouskoura

05 22 59 20 72

Ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, de 10h à 19h30.