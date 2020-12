© Copyright : DR

C’est bientôt la fin de l’année et pour célébrer l’occasion, les chefs pâtissiers marocains rivalisent de créativité pour proposer des versions marocaines de la traditionnelle bûche de Noël.

La bûche Almohade

A l’occasion de la période des fêtes de fin d’année, le Mandarin Oriental à Marrakech s’associe pour la 3ème année consécutive au champion du monde de pâtisserie glacée, Yazid Ichemraben, avec pour challenge la création d’une bûche de Noël qui rende hommage à la culture arabo-andalouse.

Cette création pâtissière à la symétrie parfaite baptisée «Almohade» a été inspirée par les chefs-d’œuvre architecturaux des Almohades. Yazid Ichemraben a ainsi voulu jouer sur les belles perspectives des anciennes mosquées et des cathédrales d’Andalousie mais aussi sur la couleur des briques rouges de Marrakech, un ocre mystique et inspirant magnifié dans cette oeuvre gourmande.

La bûche Almohade.

Les fins gourmets apprécieront cette explosion de saveurs en hommage au Maroc avec des notes d’argan subtilement mariées à la fleur d’oranger et à la cannelle, sur fond de croustillant au miel et aux amandes, biscuit et mousse au chocolat relevés d'une touche de vanille

En vente au Mandarin Oriental de Marrakech au prix de 890 dhs.

La bûche Ar{t}abia

De son côté, le Four Seasons Morocco Collection de Casablanca rend une nouvelle fois hommage au Maroc avec sa nouvelle création pâtissière la «bûche Ar{t}abia».

Créé par le Chef pâtissier exécutif du Four Seasons Resort Marrakech, Anouar Ait Abdelaali, ce dessert, qui sera assurément l’une des stars des fêtes, rappelle la beauté et la finesse de l’artisanat marocain, et plus précisément le travail du bois sculpté propre à l’architecture marocaine.

La bûche Ar{t}abia.

Représentée sous forme d’un Moucharabieh en chocolat à l’esthétique art déco dissimulant un biscuit au noix, la bûche Ar{t]abia cache en son coeur un croustillant aux trois pralinés et une mousse aux noix.

Edition limitée, en vente aux Four Seasons de Casablanca et Marrakech, du 18 au 31 décembre.

Bûche pour 8/10 personnes. Prix : 650 dhs.