La clinique internationale de Marrakech, qui assure au quotidien ses services médicaux grâce à une équipe de plus de 50 praticiens dans tous les domaines, offre des soins personnalisés et de qualité. Cette plateforme de santé, ayant 10 ans d’expérience, est dotée de 102 lits et de 5 blocs opératoires pour fournir les meilleurs soins aux patients.