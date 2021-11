Créée en 2019, Intelcia IT Solutions est en pleine croissance. Avec plus de 250 collaborateurs répartis sur le Maroc, la France, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, l'entreprise recrute plus de 40 ingénieurs par mois en moyenne. Ambition: créer 400 emplois, d’ici fin 2022, dans plusieurs domaines (ingénierie télécom, réseaux, cloud, sécurité, etc.).