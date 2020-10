Vidéo. Art’s Clinic, nouvelle clinique dentaire casablancaise, relève avec brio le Jerusalema Dance Challenge

Les équipes de Art’s Clinic ont exécuté dans la joie et la bonne humeur le fameux «Jerusalema Dance Challenge» qui enflamme les réseaux sociaux. Une façon décalée et agréable de renforcer le sentiment d’appartenance et de fédérer les ressources humaines.

Le «Jerusalema Dance Challenge» est un phénomène qui a pris de l’ampleur durant (et après) le confinement. En effet, après le lancement de la chanson en Afrique du Sud, plusieurs groupes, dont de grandes entreprises internationales, ont reproduit sa chorégraphie, quant à elle inventée au Cameroun, et relevé le défi. Le partage de ces vidéos à travers la toile a rapidement fait de ce défi un phénomène mondial. Au Maroc, Art’s Clinic, une nouvelle clinique dentaire qui vient d’ouvrir ses portes à Casablanca, a également relevé le défi, dans la bonne humeur. «Nous sommes une équipe qui s’agrandit jour après jour. Le désir de passer des moments agréables ensemble, de vivre de nouvelles expériences ensemble, de mieux nous connaitre en partageant une belle ambiance au quotidien, ou chacun apporte ses idées, sa touche personnelle et son empreinte, nous a incité à relever ce défi. Nous avons proposé l’idée et toute l’équipe y a adhéré avec beaucoup d’engouement», déclare le docteur Hanane Louizi, chirurgienne dentiste à Art’s Clinic. «Consolider nos liens et fédérer notre équipe autour d’objectifs communs est une priorité chez Art’s Clinic. Le «Jerusalema Dance Challenge» a permis à toute l’équipe de s’exprimer. De ce fait, l’esprit d’appartenance au groupe est décuplé», renchérit le docteur Adil Tajmouati, orthodontiste à Art’s Clinic. «Beaucoup de rigueur, de sérieux, et de persévérance mais aussi très belle ambiance et beaucoup de plaisir à travailler ensemble et réussir ensemble tous les jours. Avec ce genre de challenge, le collectif prend le pas sur l’individuel», conclut le docteur Tajmouati Mohammed, implantologiste à Art’s Clinic.

