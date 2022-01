Sprite ne cesse d’œuvrer en faveur de la jeunesse, cette fois en soutenant l’opération Derbna F9elbna, organisée par l’arrondissement communal de Sidi Belyout, au profit des jeunes du mythique quartier Derb Taliane, à Casablanca.

Dans le cadre de sa campagne lancée cet été, «Let's BE CLEAR», pour présenter le nouveau look de la bouteille Sprite qui passe du PET (polyéthylène téréphtalate, la matière utilisée pour la fabrication des bouteilles) vert à un PET transparent et qui promeut l’engagement de la marque en faveur du recyclage, Sprite, la célèbre boisson de The Coca-Cola Company, s’associe à l'opération Derbna F9elbna, lancée par l’arrondissement communal de Sidi Belyout. L’objectif de cette initiative, qui est entièrement destinée aux jeunes de l’emblématique quartier casablancais Derb Taliane, est de réhabiliter un espace ouvert au sein du quartier et d’y rénover différentes infrastructures de sport et loisirs dédiées aux jeunes.

«Nous sommes heureux de lancer cette opération en partenariat avec Sprite au sein du mythique quartier de Derb Taliane où, malheureusement, les infrastructures destinées aux jeunes font cruellement défaut. Ces infrastructures sont pourtant cruciales étant donné qu’elles contribuent à la lutte contre l’exclusion et l'amélioration de la cohésion sociale, en plus d’être des outils de socialisation et d’autonomisation des jeunes», a déclaré Kenza Chraibi, présidente de l’arrondissement communal de Sidi Belyout.

Pour sa part, Btissam Lrhenane, directrice marketing Sprite, a déclaré: «Sprite est une marque mondiale dont l’ADN est d’encourager et promouvoir une jeunesse libre dans son expression, son affirmation et son ambition. Elle rend notamment hommage aux valeurs d’autonomisation et à la façon avec laquelle les jeunes se surpassent pour devenir des modèles et des citoyens exemplaires. En prenant part à l’initiative Derbna F9elbna lancée par l’arrondissement communal de Sidi Belyout, Sprite démontre une nouvelle fois son engagement en faveur des jeunes».

Sprite se chargera du financement des travaux de mise en place des infrastructures de détente, de sport et de loisirs à Derb Taliane. La marque mobilisera également ses équipes pour une journée entière de recyclage qui sera organisée avec les jeunes de ce quartier.

Cette journée se tiendra dans le sillage de l’initiative globale «World Without Waste» lancée par The Coca-Cola Company. A souligner que Sprite est une marque qui parle aux jeunes et les fait parler.