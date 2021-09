© Copyright : Samsung

Samsung inaugure un nouveau chapitre de l'innovation en lançant la troisième génération des téléphones pliables, le Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G. Les deux nouveaux appareils sont des smartphones pliables haut de gamme conçus avec le savoir-faire et les innovations phares que les utilisateurs de Samsung aiment et attendent.

Du design emblématique au divertissement immersif, Z Flip3 et Z Fold3 offrent aux utilisateurs de nouvelles façons uniques de travailler, de regarder et de jouer.

Les utilisateurs de Samsung s'attendent à des appareils pliables faits pour durer. C'est pour cette raison que cette génération d'appareils Galaxy Z est conçue avec un savoir-faire inégalé. Ainsi, pour la première fois sur un smartphone pliable, le Z Fold3 et le Z Flip3 sont équipés d'une résistance à l'eau IPX84, de sorte que les utilisateurs n'ont plus à s'inquiéter lorsqu'ils sont pris sous la pluie.

En outre, Samsung poursuit son héritage de leadership dans les appareils pliables avec des processus rigoureux afin de créer des appareils qui restent fiables même après des années d'utilisation. La révolutionnaire Hideaway Hinge, introduite pour la première fois sur le Galaxy Z Flip, permet aux appareils de rester en place sous n'importe quel angle pour des expériences utilisateur innovantes avec le mode Flex.

Galaxy Z Fold3 5G, une véritable centrale multitâche

© Copyright : Samsung

Pour les utilisateurs mordus de la productivité et le divertissement immersif, le Z Fold3 est une véritable centrale multitâche avec des performances de niveau supérieur, un écran Infinity Flex de 7,6 pouces ininterrompu et le tout premier support S Pen sur un appareil pliable.

Pour ceux qui recherchent le style en plus de la performance, le Z Flip3 est l'appareil idéal avec son design élégant, compact et pratique pour le mettre dans ses poches, ses fonctionnalités de l'appareil photo améliorées et un écran de couverture plus grande, conçu pour une utilisation rapide en déplacement.

L’utilisateur en dépliant le Z Fold3 peut s'immerger dans des expériences de visionnage dignes d'un cinéma et rester pleinement engagé dans son contenu préféré sur l'écran Infinity Flex de 7,6 pouces ininterrompu - grâce à la nouvelle technologie de caméra sous écran. Avec la nouvelle technologie d'affichage Eco² appliquée à l'écran, il est 29% plus lumineux tout en consommant moins d'énergie. Le Z Fold3 est conçu avec un design plus élégant, plus fin et plus léger pour une portabilité encore meilleure que le Galaxy Z Fold2. Il est livré avec un choix de trois couleurs intemporelles: Phantom Black, Phantom Green et Phantom Silver.

Galaxy Z Flip3 5G: l'équilibre idéal entre style, fonctionnalité et fun nonstop

© Copyright : Samsung

Le Z Flip3 permet aux utilisateurs de s'exprimer avec des options de couleurs vives, un design élégant et des fonctionnalités haut de gamme. Avec le choix de quatre couleurs tendance: Cream, Green, Lavender et Phantom Black, ainsi que de nouveaux anneaux de doigts et étuis élégants qui facilitent encore plus la prise en main et le pliage du téléphone, le Z Flip3 est un véritable appareil d'expression de soi.

Pour ceux qui recherchent encore plus d'options de couleurs pour s'adapter à leur style, Samsung.com propose des couleurs exclusives, telles que le gris, le rose et le blanc. L'écran de couverture redessiné est maintenant quatre fois plus grand et facilite l'affichage des notifications et des messages sans avoir à ouvrir le Z Flip3.

Le S Pen et Galaxy Buds2

© Copyright : Samsung

Pour la toute première fois sur la série Galaxy Z, Samsung apporte sa technologie prisée de la série Note au Z Fold3: la fonctionnalité S Pen. Les utilisateurs peuvent profiter des fonctionnalités S Pen entièrement optimisées sur leur écran pliable, ce qui convient parfaitement aux multitâches en déplacement.

Sur le grand écran principal du Z Fold3, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs de prendre des notes lors d'un appel vidéo ou de cocher une liste de tâches tout en lisant des e-mails. Il s'agit de la meilleure expérience S Pen de Samsung à ce jour, avec une latence encore plus faible pour une composition réaliste, garantissant ainsi une prise de notes et des envois de messages fluides et intuitifs.

Les Galaxy Buds2 rejoignent la série Galaxy Z. Conçus pour un ajustement confortable pour ainsi être portés toute la journée, ils offrent une qualité sonore supérieure afin que l’usager puisse s'immerger dans l'instant, où qu’il soit. Etant l'un des derniers-nés de la gamme Galaxy Buds, ces écouteurs rejoignent les Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Pro, offrant plus de choix aux consommateurs pour répondre à leurs besoins. Faisant partie de l'écosystème Galaxy, Buds2 est le compagnon idéal des smartphone, tablette ou smartwatch Galaxy.

Samsung s'engage à donner à plus de consommateurs l'accès à l'expérience pliable unique. C'est pourquoi il propose les deux appareils Galaxy Z aux meilleurs prix à ce jour. Le Galaxy Z Fold3 est proposé à partir de 17.490 DH et le Galaxy Z Flip3 à 9.990 DH.

Les Galaxy Bud2 seront vendus à 1.249 DH, le prix le plus accessible de la gamme Buds pour une connectivité transparente, un son de haute qualité et les fonctionnalités essentielles sur lesquelles nos clients comptent.

A noter qu’à l’achat du Z Fold3 ou le Z Flip3, les utilisateurs bénéficieront de deux ans de protection d’écran contre les dommages accidentels dans les 24 mois à partir de la date d’achat.

Offre Spotify: achetez les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 5G et offrez-vous 3 mois gratuit sur Spotify Premium.