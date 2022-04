© Copyright : DR

A l’occasion du mois sacré de Ramadan, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a lancé une opération «Iftar» au bénéfice des conducteurs Poids Lourds, une initiative traduisant les valeurs de partage et de solidarité d’ADM envers ses communautés proches, de façon générale, et les usagers de l’autoroute en particulier.

Cette action, réalisée en partenariat avec l’Association El Boughaz des Conducteurs de Poids Lourd (ABCPL), s’est déroulée pendant les deux dernières semaines du mois de ramadan dans l’aire de service Afriquia de Larache, où les conducteurs ont pu bénéficier un repas collectif sur place, dans une ambiance familiale et chaleureuse, en plus d’une distribution de paniers Iftar à l’aire de repos MRE à l’échangeur de Ksar Sghir, ainsi qu’au niveau des gares de péage de Tanger Ouest et Kénitra nord.

En plus de sa dimension humaine et sociale, l’opération s’inscrit également dans le cadre de la communication de sensibilisation à la sécurité autoroutière, avec la création d’un espace de proximité et d’échange avec les usagers conducteurs Poids Lourds, permettant ainsi de souligner l’importance de prendre des pauses surtout pendant le mois de ramadan, où le manque de sommeil et la baisse de la vigilance au volant pourraient constituer des risques d’accident.

Les équipes d’ADM se sont fortement mobilisées sur le terrain afin d’accueillir près de 2.000 convives dans les meilleures conditions.