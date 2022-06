© Copyright : DR

Ténor Restauration, filiale de la holding marocaine Ténor Group et master franchisé de la marque Quick au Maroc, renforce sa présence à Casablanca, son soutien aux filières locales et réaffirme son engagement qualité dans toute sa chaîne de valeur. Hygiène et qualité des produits, innovation et formation, rien n’est laissé au hasard.

Pour l’ouverture de son troisième restaurant à Casablanca et huitième à l’échelle nationale, Quick Maroc a décidé de s’installer à l’angle du boulevard Yacoub El Mansour et de la rue Socrate. Un voiturier sera mis à la disposition des clients, une première au Maroc pour un restaurant burger.

Le restaurant qui couvre une superficie de 220 m² sera ouvert de 8h heures à 1h du matin, du dimanche au jeudi, et de 8h à 3 heures du matin les vendredi et samedi.

La Qualité au service du Goût

Première enseigne en France de restauration rapide d’origine européenne, Quick propose depuis 2016 au Maroc un GIANT moment de plaisir et de convivialité à plusieurs millions de clients.

Avec 100% des restaurants contrôlés en continu par des organismes indépendants agréés, la politique qualité de Quick permet de s’engager quotidiennement pour être à la hauteur des attentes des clients.

Création d’emplois et formation en continu

L'ouverture des restaurants Quick dans les villes de Rabat, Casablanca, Marrakech contribue au développement des villes et des régions.

Créateur de liens durables, Quick Maroc favorise l’insertion professionnelle des jeunes en recherche d’emploi. Une des priorités de la politique des Ressources humaines est la transmission des connaissances fondamentale des métiers de la restauration: le service client, la qualité, l’hygiène et la sécurité alimentaire! Des qualités transmises dès le premier jour d’intégration en restaurant et tout au long de la carrière de chaque collaborateur à travers des formations continues.

L’enseigne propose également des emplois saisonniers pendant les périodes de forte activité.

Manger mieux, manger local

Pour une alimentation de qualité, Quick Maroc a choisi de privilégier «le manger local» dans ses restaurants. L’enseigne privilégie majoritairement la collaboration avec des fournisseurs locaux, afin de favoriser les circuits courts d’approvisionnement. Plus de 60% des produits proviennent du Maroc, à savoir le pain, la viande de bœuf, les salades, les légumes, les huiles, le lait, certaines sauces, les boissons, les jus, les eaux minérales et une grande partie des emballages et des produits d’entretien. Cette démarche de sourcing local permet de soutenir l’économie nationale tout en favorisant l’emploi indirect.

Les steaks hachés utilisés dans les restaurants Quick au Maroc sont préparés avec des morceaux de pur bœuf Halal et depuis 2011 l’ensemble de l’approvisionnement en poisson blanc est certifié MSC, un label garantissant des pratiques de pêche responsable et durable.

Quick se développe à l’international

A l’international, la marque Quick continue de se développer, l’enseigne ambitionnant d’ouvrir 20 restaurants chaque année dans les différents pays où elle est installée. En France, plusieurs rénovations de restaurants Quick ont eu lieu durant les 3 dernières années avec un programme d’investissement massif. La marque cible des implantations en Île-de-France, mais aussi dans les grandes villes de province. L’objectif étant de renforcer la présence dans les zones à fort potentiel, tout en accentuant sa présence dans les régions qu’elle couvre déjà. En outre, le réseau ambitionne de multiplier par deux le nombre de ses établissements pour les 5 à venir pour atteindre entre 200 à 250 restaurants d’ici 2025.

Devenir franchisé Quick Maroc

Depuis son installation au Maroc, l’enseigne du GIANT compte 8 restaurants et prévoit d’autres ouvertures imminentes.

Sur un marché du burger parmi les plus attractifs et actifs, Ténor Restauration place désormais au cœur de sa stratégie le développement via des partenariats en franchise en lançant le programme de recrutement des franchisés. Le choix d’entrepreneurs désirant l’exploitation de la franchise et ayant à cœur de défendre le savoir-faire et les valeurs de la marque est un élément indiscutable. C’est pourquoi Ténor Restauration s’investit particulièrement lors de la phase de sélection, afin de garantir la meilleure adéquation entre le potentiel et les aptitudes requises au métier exigeant de la restauration rapide.

Devenir franchisé Quick, c’est rejoindre une enseigne qui, depuis 50 ans, cultive sans cesse son goût pour l’innovation, la qualité et la générosité grâce à des moyens humains et logistiques importants.

Devenir franchisé Quick, c’est bénéficier du support d’une structure professionnelle, dotée de moyens logistiques et humains importants. Après une formation approfondie abordant tous les aspects opérationnels du métier, les équipes de Ténor Restauration aident les franchisés à concrétiser leur projet, en leur offrant un accompagnement sur mesure: appui au quotidien d’un consultant franchise, assistance dans tous les domaines (opérationnel, informatique, marketing, communication, R&D etc.).

Quick recherche de vrais entrepreneurs dans l'âme! Vous vous y identifiez? Alors n’hésitez plus ! Envoyez votre dossier de candidature à l’adresse: [email protected].