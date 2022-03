next

Installée au Maroc depuis 2006, l’EIGSI (Ecole d’ingénieurs en génie des systèmes industriels) est une école d’ingénieurs, reconnue par l’Etat marocain, qui s’appuie sur plus de 120 ans d’existence en France et une formation reconnue au niveau international. Zoom sur cet établissement d’enseignement supérieur porté par l’excellence.

Une grande école française héritière d’une longue histoire!

L’ EIGSI trouve ses origines à Paris, au début du siècle dernier, lorsque l’Ecole d’électricité et de mécanique industrielle (EEMI – école Violet) est créée dans la capitale française en 1901. Au début du XXe siècle, l’EEMI fait partie des quatre plus grandes écoles d’ingénieurs privées parisiennes.

C’est au début des années 90 qu’elle est rebaptisée EIGSI (Ecole d’ingénieurs en génie des systèmes industriels), lorsque l’école quitte Paris pour s’installer à La Rochelle. Sur ce nouveau campus , cette nouvelle école continue de perpétuer les valeurs et la formation d’excellence héritées de son passé parisien pour asseoir son positionnement dans la formation d’ingénieur généraliste.

Forte de son histoire et pionnière parmi les écoles françaises qui se sont tournées vers le continent africain, l’EIGSI s’installe au Maroc en 2006. En 2016, elle inaugure un nouveau campus au cœur du quartier de l’Oasis à Casablanca. Dix salles de cours, quatre amphithéâtres, sept laboratoires d’enseignement, une médiathèque, et une salle de visioconférence, toutes les conditions sont réunies pour garantir aux étudiants une formation d’excellence.

Une double reconnaissance France/Maroc pour un diplôme unique!

Sur son campus casablancais, l’EIGSI propose un cursus de 5 ans après le baccalauréat avec à la clé un diplôme d’ingénieurs français reconnu au niveau national, mais aussi par l’Etat français. A ce titre, l’école bénéficie de l’habilitation de la CTI (Commission des titres d’ingénieurs), un organisme indépendant, chargé par la loi française depuis 1934 d’habiliter toutes les formations d’ingénieurs, de développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger.

La formation des futurs ingénieurs se base sur un tronc commun généraliste de trois ans avec pour objectif la construction d’un socle scientifique et technique solide. Que ce soit sur le campus de Casablanca ou celui de La Rochelle, les enseignements ainsi que les attendus pour la validation des acquis sont exactement les mêmes. Pour leurs deux dernières années, les étudiants sont amenés à choisir parmi les 11 dominantes proposées par l’école.

Trois dominantes sont proposées sur le campus de Casablanca: BTP, Intelligence artificielle et bBig data et management de la supplychain et Transport international.

Sur le campus de La Rochelle les dominantes proposées sont: Conception mécanique, Mécatronique, Performance industrielle, Architecture des réseaux et systèmes d’information, Energie et Environnement, Ingénierie de la santé, Numérique responsable, Entreprise du futur.

La mobilité inter-campus est donc fortement favorisée par l’école du fait de la répartition des dominantes. Chaque année de nombreux étudiants de La Rochelle viennent terminer leur cycle ingénieur à Casablanca, et inversement, des étudiants de Casablanca se rendent à La Rochelle.

Quelle que soit la dominante choisie, tous les étudiants obtiennent le même diplôme d’ingénieur généraliste.

Le diplôme d’ingénieur EIGSI, un passeport pour l’emploi!

La dominante de fin de cursus, sera une première coloration professionnelle qui orientera certainement le début de carrière de ces jeunes ingénieurs. Mais la formation généraliste permet aux lauréats, qui sont des ingénieurs pluridisciplinaires, de faire preuve d’adaptabilité et d’agilité, et leur garantit une mobilité sectorielle tout au long de leur carrière professionnelle.

Un avantage certain pour ces ingénieurs, quand certains secteurs industriels traversent de grandes crises. Cette agilité, que permet le cursus au sein l’EIGSI, est renforcée par une formation très professionnalisante.

Les étudiants passent par 50 semaines minimum de stages obligatoires tout au long des 5 années d’études (stage ouvrier, stage technicien, stage d’élève ingénieur et stage de fin d’études). L’école place l’entreprise au cœur de la formation au travers de l’organisation de visites de sites, d’usines, d’entreprises, de forums entreprises et de conférences experts.

Cette stratégie porte ses fruits, puisque les lauréats bénéficient d’une forte employabilité, 95% des diplômés trouvent un emploi en moins de 6 mois après l’obtention de leur diplôme.

Une ouverture internationale remarquable

Au-delà du fait d’avoir été l’une des premières écoles d’ingénieurs françaises à s’être tournée vers le Royaume du Maroc en s’y installant dès 2006, l’EIGSI jouit d’une politique de développement international remarquable .

Ouverte sur le monde, l’école bénéficie d’un réseau de partenaires internationaux impliquant pas moins de 80 établissements supérieurs répartis dans une trentaine de pays du globe. Cela permet aux étudiants de l’école de suivre des stages à l’étranger, d’avoir des parcours bi-diplômant ou de vivre un semestre en échange international.

La stratégie d’internationalisation est au cœur même du cursus puisqu’une expérience à l’étranger et l’obtention d’un niveau B2 en anglais, en plus de la validation de l’ensemble des UE de la formation et de l’ensemble des stages sont indispensables à l’obtention du diplôme.