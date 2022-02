© Copyright : DR

Le meilleur appareil photo, les meilleurs performances et connectivités de tous les temps sur un smartphone Galaxy, le Galaxy S22 Ultra réinvente l'expérience mobile en fusionnant les meilleures fonctionnalités Galaxy des séries Note et S. Découverte.

Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé cette semaine le Galaxy S22 Ultra, fusionnant le meilleur de deux héritages de smartphones -la puissance inégalée de la série Note et l'appareil photo et les performances de qualité professionnelle de la série S- pour établir une nouvelle norme pour les smartphones haut de gamme.

Doté d'un stylet S Pen intégré, de capacités de nuit et de vidéo avancées et d'une autonomie de plus d'une journée, le Galaxy S22 Ultra est l'appareil Ultra le plus puissant jamais créé par Samsung.

«Chez Samsung, nous nous efforçons constamment d'élever la barre sur nos appareils les plus haut de gamme», a déclaré TM Roh, président et responsable de l'activité MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics.

«Le Galaxy S22 Ultra reprend les fonctionnalités bien-aimées du Galaxy Note et les aspects les plus célèbres de la série S et les fusionne pour une expérience mobile vraiment unique. Il s'agit d'un bond en avant pour la technologie mobile, établissant une nouvelle norme pour ce que peut être un smartphone», poursuit TM Roh.

Des capacités créatives et de la productivité à la puissance et aux performances, le Galaxy S22 Ultra apporte tout ce que vous aimez de l'expérience Note, y compris son S Pen signature, à la série S. Le Galaxy S22 Ultra rejoint la nouvelle série d'appareils Galaxy S - Galaxy S22 et S22+ - offrant toutes les fonctionnalités de ces appareils ainsi que de nouvelles fonctionnalités ajoutées pour le meilleur des séries S et Note.

Le téléphone de la série S le plus puissant de Samsung à ce jour

«Pour la toute première fois, le S Pen intégré préféré des utilisateurs de Note arrive sur un appareil de la série S -et c'est le S Pen le plus rapide et le plus réactif que nous ayons jamais conçu», précise Samsung.

Avec une latence réduite de 70%, vous pouvez écrire et dessiner plus naturellement sur le grand écran de votre S22 Ultra et explorer les applications de nouvelles façons.

Le S22 Ultra devient plus qu'un téléphone. Il embrasse l'héritage du Note tout en ouvrant de nouvelles façons d'être créatif et de faire avancer les choses. Le résultat est une expérience mobile sans précédent.

Avec des objectifs d'appareil photo parfaitement intégrés et un cadre métallique élégant qui crée un effet miroir, le Galaxy S22 Ultra représente l'aspect et la convivialité les plus haut de gamme de Samsung.

Le verre luxueux et la finition Haze ajoutent une touche élégante à la disposition linéaire et flottante réinventée du S22 Ultra -avec les angles vifs emblématiques du Galaxy Note- le tout dans un design épuré.

Aussi durable que saisissant, le Galaxy S22 Ultra est disponible en quatre options de couleurs inspirées de la nature, notamment Phantom Black, Phantom White, Green et, nouveau sur le S22 Ultra, Burgundy.





Capturez de superbes photos et vidéos, de jour comme de nuit

Avec le Galaxy S22 Ultra, vous pouvez capturer des images instantanément dignes d'être publiées, quelles que soient les conditions d'éclairage. Les fonctionnalités avancées de «Nightography» disponibles sur toute la famille d'appareils S22 vous permettent d'enregistrer des vidéos nettes et claires sur les caméras avant et arrière, que vous enregistrez de jour comme de nuit.

Le S22 Ultra est construit avec un capteur de pixels de 2,4 um -le plus grand capteur de pixels de Samsung jamais créé, permettant à ses objectifs d'appareil photo de capturer plus de lumière et de données, optimisant ainsi l'éclairage et les détails de vos clips vidéo.

De plus, l'objectif avancé Super Clear Glass du S22 Ultra vous aide à prendre des vidéos nocturnes plus fluides et plus claires sans reflets. Pendant ce temps, le cadrage automatique de la vidéo garantit que votre appareil photo capture toujours exactement qui vous voulez, qu'il s'agisse d'une ou de dix personnes.

Avec des capacités de zoom qui vous rapprocheront 100 fois de l'action, le Galaxy S22 Ultra n'est pas seulement l'appareil photo le plus puissant de Samsung, c'est aussi le plus intelligent. Doté de nouvelles fonctionnalités prises en charge par l'IA telles que le mode Portrait, le Galaxy S22 Ultra est conçu pour donner à chaque photo un aspect professionnel.

Grâce aux robustes capacités de l'appareil photo intelligent du S22 Ultra, votre téléphone fait le gros du travail, de sorte que vous capturez toujours de superbes photos et vidéos dans n'importe quel éclairage.

Que vous soyez photographe amateur ou professionnel, le Galaxy S22 Ultra vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour prendre une belle photo à chaque fois.

Comme les Galaxy S22 et S22+, le Galaxy S22 Ultra offre un accès exclusif à l'application Expert RAW, qui comprend une suite complète d'outils d'édition intégrés à l'appareil photo qui offrent une expérience de type DSLR et vous permettent de profiter d'un contrôle plus créatif.

Avec la possibilité d'enregistrer des photos au format RAW jusqu'à 16 bits, vous pouvez mieux contrôler vos modifications avec plus de données de vos images. Et tout comme un appareil photo reflex numérique, vous pouvez éclaircir ou assombrir vos photos avec les paramètres ISO et la vitesse d'obturation, régler la balance des blancs pour varier le ton de vos couleurs, et faire la mise au point manuellement sur le sujet souhaité pour obtenir vos images exactement comme vous le souhaitez.





Puissance et performances débridées

Le Galaxy S22 Ultra est conçu pour les journées de travail les plus productives. Le S22 Ultra fait partie de la première série Galaxy S à être équipée du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nm, qui alimente le traitement AI et ML le plus avancé de Samsung.

Il dispose également du Wi-Fi 6E, jusqu'à deux fois plus rapide que le Wi-Fi. Cela signifie que vous pouvez profiter de performances inégalées sur toutes vos applications les plus utilisées, que vous soyez en train de jouer, de diffuser ou de travailler.

Toute cette puissance fonctionne sur la puissante batterie du Galaxy S22 Ultra, qui vous offre plus d'une journée complète d'utilisation en une seule charge complète. Le S22 Ultra prend également en charge une charge ultra-rapide de 45 W, vous pouvez donc enregistrer plus de 50 minutes de vidéo -après une charge de 10 minutes.

Travaillez, jouez, regardez des vidéos et plus encore, avec une alimentation qui vous permet de rester connecté en permanence.

Que vous regardiez du contenu ou que vous créiez le vôtre, l'écran immersif dynamiqe AMOLED 2X adaptatif à 120Hz de 6,8 pouces du Galaxy S22 Ulltra donne vie à tout avec des détails époustouflants et plus lumineux que jamais avec une luminosité maximale de 1 750 nits.

De plus, la technologie Vision Booster permet à l'écran du Galaxy S22 Ultra d'ajuster intelligemment la luminosité tout au long de la journée, en vous assurant d'obtenir la meilleure vue possible de votre contenu, même en plein soleil.

Dans le cadre de notre engagement à offrir aux utilisateurs les meilleures performances et expériences mobiles possibles, toute la série Galaxy S22 sera prise en charge par jusqu'à quatre générations de mises à niveau du système d'exploitation Android.

Désormais, des millions d'utilisateurs de Galaxy peuvent profiter plus longtemps des dernières fonctionnalités de sécurité, de productivité et d'autres nouvelles fonctionnalités intéressantes. Samsung étendra cet effort à toute sa gamme de produits pour s'assurer que vous êtes entièrement pris en charge dans votre écosystème Galaxy.

Une sécurité à laquelle vous pouvez faire confiance

La série Galaxy S22 est sécurisée par la puissante plate-forme de sécurité Knox Vault de Samsung, qui comprend un processeur et une mémoire sécurisés qui isolent complètement les données sensibles telles que vos mots de passe, vos données biométriques ou vos clés dans une Blockchain du système d'exploitation principal du téléphone.

Le tableau de bord et l'indicateur de confidentialité d'une interface utilisateur permettent de voir facilement quelles applications accèdent à vos données et à votre caméra, afin que vous puissiez décider d'accorder ou de refuser l'autorisation à chaque application.

La série Galaxy S22 introduit également plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité, notamment la microarchitecture ARM, qui aide à prévenir les cybers attaques qui ciblent votre système d'exploitation et votre mémoire.

Restez connectés avec l'écosystème Galaxy

Parallèlement à la nouvelle série S22, Samsung présente une toute nouvelle gamme de tablettes et un pack de fonctionnalités mises à jour pour Galaxy Watch4 afin que les utilisateurs de Galaxy puissent rester connectés dans tous les aspects de leur vie.

Conçue pour une nouvelle ère de connectivité, la série Galaxy Tab S8- y compris Tab S8+ et Tab S8 Ultra- est la gamme de tablettes la plus polyvalente de Samsung, construite et conçue pour répondre aux besoins en constante évolution de ceux qui travaillent, étudient, jouent et créent.

L’offre précommande est valable du 10 février au 10 mars.

A l’achat du S22 et du S22 + : Recevez gratuitement des Galaxy Buds Pro.

A l’achat du S22 Ultra : Recevez gratuitement des Galaxy Buds pro + Etui Clear View.