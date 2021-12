La société marocaine Shoeleven Company signe un partenariat avec FLO, leader turc de la chaussure

Dans le contexte de la promotion du «Made in Morocco» et du développement de l’industrie marocaine, la société marocaine Shoeleven Company et la société FLO, leader Turc de la chaussure, ont signé un contrat de partenariat stratégique pour la production de chaussures de sport synthétiques. Les détails.

Leader de l’industrie de la chaussure en Turquie, avec un positionnement dans le retail ainsi que la production, chaque année FLO vend 55 millions de paires à travers le monde via un réseau de 640 magasins. «Notre partenariat a pris forme en septembre 2021 avec la création d’une usine dernière génération au Maroc, adaptant ainsi le système et le processus de production de FLO, afin d’atteindre une efficience similaire à celle des pays concurrents en termes de productivité», indique Boubker Jettou directeur général de Shoeleven Company FLO a pour but de privilégier la production de ses chaussures au Maroc et d’approvisionner ses magasins à travers le Royaume grâce au partenariat scellé avec Shoeleven Company. Export: la chaussure marocaine cherche à prendre pied aux Etats-Unis «Depuis le début de cette collaboration, nous avons déjà livré plus de 50.000 paires dans les magasins FLO au Maroc avec des chaussures produites à 100% dans notre usine. Aujourd’hui, nous employons 150 personnes et nous comptons doubler notre effectif d’ici la fin de 2022 lorsque nous aurons atteint notre vitesse de croisière», souligne Boubker Jettou. Grace au transfert de technologie, Shoeleven a pu bénéficier de l’ensemble du savoir-faire du leader Turc de l’industrie de la chaussure, lors de l’installation de son usine. Ce partenariat s’est aussi traduit par la création d’une nouvelle marque marocaine de chaussure, OCTO, qui ambitionne de s’implanter dans les marchés domestique et africain. Shoeleven est le premier et seul partenaire de FLO au Maroc, avec une coopération qui s’inscrit sur le long terme et qui prévoit à partir de 2022, l’exportation de chaussures fabriquées au Maroc vers le réseau international des magasins FLO.

Par Contenu de marque