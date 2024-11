Jaguar F-PACE 90th Anniversary Edition: une célébration du luxe et de la performance

La Jaguar F-PACE est un SUV élégant qui allie performance et confort. Cette édition spéciale importée et baptisée «90TH ANNIVERSARY EDITION» offre aux clients des options exclusives pour une expérience de conduite unique.

Cette version unique a été nommée «90TH ANNIVERSARY EDITION», car elle incarne l’unicité et le prestige de la Jaguar F-PACE. Ce modèle a été importé en version suréquipée, avec une dotation d’équipements et options habituellement payants, qui sont aujourd’hui offerts aux clients afin de célébrer les 90 ans de la marque Jaguar.

La Jaguar F-PACE 90th Anniversary Edition est dotée d’un ensemble unique d’équipements haut de gamme, reflétant l’ADN d’élégance et de performance de la marque, à savoir un Head-up Display, pour une conduite intuitive et sécurisée, une Adaptive Dynamics et une dynamique de conduite configurable, pour une expérience de conduite sur mesure, et un régulateur de vitesse adaptatif avec assistance active et système d’assistance au stationnement (Park Assist), parfaits pour les trajets urbains et autoroutiers.

Un rapport qualité-prix exceptionnel

Elle dispose aussi d’un avertisseur de collision arrière, anticipant les risques en circulation, un assistant de surveillance des angles morts et surveillance du trafic en marche arrière, pour une sécurité renforcée, une 3D Surround Camera et entrée sans clé (Keyless Entry), pour une expérience utilisateur simplifiée et sécurisée, des phares à LED Pixel avec signature lumineuse, garantissant un éclairage supérieur et un design iconique.

Cette nouvelle version de Jaguar a également un toit panoramique coulissant et des Jantes 21″ Style 5105, Gloss Black, pour un design extérieur saisissant, un pare-brise athermique, assurant une isolation thermique optimale, une recharge sans fil à induction et Front Driver Display, incarnant le meilleur des technologies embarquées, ainsi qu’un système audio Meridian Surround, offrant une immersion sonore inégalée.

Jaguar F-PACE 90th Anniversary Edition. Smeia

Vous y trouverez aussi des leviers de rabattement rapide des sièges arrière, pour une praticité sans compromis, une colonne de direction à réglage électrique, ajoutant confort et ergonomie à chaque trajet, un éclairage d’habitacle configurable, offrant jusqu’à 30 couleurs pour une personnalisation totale, un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), garantissant sécurité et tranquillité d’esprit.

Des seuils de porte illuminés en métal avec inscription Jaguar, pour une finition élégante et distinctive, un vitrage teinté (Privacy Glass) et 90th Anniversary Edition Badge, symboles d’exclusivité, une Boiserie Satin Charcoal, un kit pédales chromées, alliant luxe et sportivité, et un Exterior Black Pack, détails stylistiques permettant de rehausser le détail de la Jaguar F-PACE, y figurent également.

La valeur des options incluses (NCOs) dans cette «90TH ANNIVERSARY EDITION» représente un avantage client de plus de 182.000 dirhams TTC, en tenant compte du coût de 9.100 dirhams pour le Driver Assist Pack. Toutes ces options exclusives sont offertes, rendant cette édition particulièrement attractive. De plus, les clients bénéficient d’une remise de 18% sur le prix du véhicule, une opportunité unique pour acquérir le F-PACE dans sa version la plus complète.

Valeur ajoutée pour le client

Avec ses options exclusives offertes, la Jaguar F-PACE 90TH ANNIVERSARY EDITION représente un avantage exceptionnel en termes de confort, de sécurité et de technologie. Les clients bénéficient ainsi d’une expérience de conduite haut de gamme à un prix compétitif, tout en profitant de fonctionnalités habituellement payantes.

Dotée d’un ensemble d’options haut de gamme, elle surpasse ses concurrents par la richesse de ses équipements et la diversité de ses fonctionnalités, offrant bien plus pour un prix particulièrement compétitif. Un choix parfait pour celles et ceux qui recherchent l’excellence à un prix attractif

Une opportunité exclusive pour le marché marocain

Avec cette édition spéciale, SMEIA offre aux passionnés marocains de Jaguar une opportunité unique d’acquérir un véhicule alliant innovation, raffinement et performances légendaires, disponible en précommande, au prix exclusif de 692.000 dirhams (taxe de luxe incluse). Découvrez cette édition spéciale, véritable hommage au savoir-faire et à l’innovation de Jaguar.