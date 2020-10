© Copyright : DR

inwi annonce le lancement d'une édition digitale des «Rencontres Entreprises» qui se tiendra cette année sous forme de webinaires. Ces rencontres sont destinées à accompagner les entreprises marocaines pour réussir le défi de la transformation digitale.

inwi organise la 4e édition des «Rencontres Entreprises», en partenariat avec la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM). En respect des mesures de sécurité sanitaire, l’édition de cette année se tiendra sous forme de webinaires.

«Le but des Rencontres Entreprises est d’accompagner les opérateurs économiques dans leur processus de transformation digitale, en partageant avec eux les meilleures pratiques, tout en mettant à leur disposition l’ensemble des outils nécessaires à leur digitalisation. Cet accompagnement a d’autant plus de sens dans le contexte de crise sanitaire actuelle qui a accéléré le virage digital partout dans le monde», indique Ouassim El Arroussi, directeur études et développement chez inwi, cité par un communiqué de l’opérateur.

Plusieurs thématiques sont au programme de cette 4e édition des «Rencontres Entreprises», qui démarre le 22 octobre prochain. La première session sera consacrée à la cybersécurité à l’heure de la crise sanitaire et permettra aux entreprises participantes de mieux appréhender la sécurité de leurs données et d’être accompagnées par les experts inwi pour la mise en place de stratégies et de dispositifs de défense solides, efficaces et innovants.

Les experts qui animeront les «Rencontres Entreprises» mettront leurs connaissances dans le domaine de la digitalisation au service des entreprises participant aux webinaires, pour leur permettre d’adopter, chacune selon ses spécificités, les meilleurs outils digitaux disponibles et susceptibles d’améliorer leurs performances, souligne le communiqué.

Pour rappel, l’opérateur inwi est engagé sur toute la chaîne de valeur de l’inclusion numérique et de l’accélération de la digitalisation des entreprises, à commencer par l’infrastructure, et ce, à travers un catalogue de solutions de services cloud et sécurité, innovantes et évolutives, destinées aux professionnels et conçues en partenariat avec les leaders mondiaux dans chaque domaine.

En 2019, plus de 850 entreprises de divers secteurs d’activité ont pu prendre part aux «Rencontres Entreprises» dans 7 régions du Royaume. Pour rejoindre les webinaires «Rencontres Entreprises», il suffit de s’inscrire sur le lien suivant: inscription.