© Copyright : Huawei

Huawei propose aux utilisateurs Marocains une meilleure connectivité avec son Huawei WiFi AX3, un routeur de dernière génération parfaitement conforme aux standards Wi-Fi 6 Plus. Ce routeur, qui permet de naviguer sur Internet à des vitesses fulgurantes, est disponible auprès de tous les opérateurs téléphoniques au Maroc.

Bénéficier d’un Wi-Fi 6 à la fois intuitif, ultra-rapide, stable et sécurisé: c’est ce que promet le dernier né des routeurs du groupe Huawei, le Huawei WiFi AX3, désormais disponible auprès de tous les opérateurs téléphoniques au Maroc, mais également dans toutes les boutiques HES de la marque.

Afin de concevoir ce routeur de pointe, Huawei a fait appel à sa grande expertise dans le domaine de la 5G, en développant le WiFi AX3 sur la base d’une technologie pionnière, laquelle facilite la collaboration électronique entre la puce et le routeur. Le routeur Huawei WiFi AX3 profite en outre d’une connectivité WiFi 6 améliorée, surtout lorsqu'il est combiné à des appareils Huawei.

Les routeurs de la série WiFi AX3 sont équipés de processeurs Gigahome développés par Huawei, mais aussi du fameux chipset Gigahome WiFi 6. Rigoureusement respectueux des normes WiFi 6, ces routeurs reçoivent une technologie collaborative multi-puces qui leur permet de fonctionner à une vitesse réseau double, en plus de profiter de capacités de pénétration améliorées, surtout lorsqu’ils sont jumelés à des appareils Wi-Fi 6 compatibles.

Le routeur Huawei WiFi AX3 gère également tous les types de scénarios possibles de ralentissements intempestifs de la vitesse du réseau sans fil. Il optimise le système de routage à partir de la couche application, de la couche pilote et de la couche noyau. Ce routeur a en outre subi plusieurs tests de vieillissement qui ont permis de s’enquérir de sa grande stabilité sur le long terme.

Huawei, pionnier de la norme WiFi 6

Fort de sa grande expertise dans le domaine des technologies liées à la 5G, Huawei est aujourd’hui devenu l’un des contributeurs majeurs à la norme Wi-Fi 6. Les experts de la marque ont présidé cinq groupes de travail différents autour de la norme Wi-Fi. Huawei a également soumis 240 innovations liées à la Wi-Fi 6, ce qui ne représente pas moins de 15% du total des innovations mondiales en la matière, soit plus que tout autre fabricant d'appareils.

Ainsi, grâce à son investissement à long terme dans le domaine de la WiFi 6, Huawei propose non seulement des produits qui sont parfaitement compatibles avec les normes WiFi 6, mais qui, en plus, intègrent des technologies intelligentes et inédites de collaboration entre puces, et ce grâce à la présence de chipsets WiFi Gigahome développés en interne. Cela permet aux appareils Huawei compatibles WiFi 6 d'offrir une expérience d’utilisation optimale aux consommateurs.

Huawei a déjà investi des dizaines de millions de dollars dans le développement de puces dédiées aux routeurs et aux points d’accès. Grâce à la combinaison de logiciels et de matériels au niveau de la couche inférieure des puces, Huawei a réussi à éliminer pas moins de 80 % des problèmes liés au gel des trames, aux retards et aux déconnexions.

En plus de la série AX3, Huawei continuera à implémenter des chipsets Gigahome à tous ses produits ultérieurs. La marque a également érigé un centre de capacité WiFi en Chine qui permet d’effectuer les tests les plus rigoureux dans le domaine de l'industrie des routeurs et des points d’accès, ce qui permet de garantir aux produits Huawei une qualité optimale.