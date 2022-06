© Copyright : EIGSI

A l’heure où nous connaissons un contexte économique mondial extrêmement compétitif, les entreprises nécessitent plus que jamais d’innover, de se réinventer et de s’adapter. Constituer des équipes composées de collaborateurs agiles et polyvalents est devenu essentiel.

Pleinement consciente de cet enjeu de taille, l’EIGSI, école d’ingénieurs française installée à Casablanca, propose une formation généraliste et polytechnique. Avec un cursus composé de 3 ans de tronc commun généraliste et 2 ans de dominante professionnalisante, l’EIGSI propose 11 filières d’avenir

Une formation polytechnique pour une vision transverse de l’ingénierie

Se construire un socle scientifique et technique solide, développer de fortes compétences managériales, tout en se professionnalisant dans un secteur cible, tel est l’objectif de la formation proposée par l’EIGSI école d’ingénieurs. Après un tronc commun généraliste de 3 ans, les étudiants doivent faire le choix d’une dominante professionnalisante. De supply chain manager dans le transport international, à data analyst dans le secteur bancaire, ingénieur dans l’aéronautique, en passant par ingénieur en BTP… Autant de postes très variés parmi les centaines de métiers d’ingénieurs possibles, auxquels peuvent prétendre les diplômés de l’école.

Les deux années de dominantes offrent une première coloration professionnelle aux élèves-ingénieurs qui s’orientent vers des métiers d’avenir selon leurs appétences pour des secteurs en particulier. L’objectif est de permettre aux lauréats de bénéficier à la fois d’une immersion professionnelle bien ciblée tout en pouvant s’appuyer sur une formation d’ingénieur généraliste polyvalente et polytechnique. Une formation qui a fait ses preuves, comme l’explique Youssef Ben Al Mostapha, Directeur du campus de Casablanca: «96% des élèves-ingénieurs trouvent un emploi en moins de 4 mois après l’obtention de leur diplôme, et plus de 70% se voient même proposer un poste alors même qu’ils sont encore en stage de fin d’études».

Des filières en phase avec le marché de l’emploi

Dans un souci de proposer une formation adaptée aux besoins réels du marché, l’EIGSI a développé au cours des dernières années son offre de filières sur l’ensemble de ses campus. Au total ce sont 11 dominantes regroupées dans quatre grands univers, qui sont proposées à l’EIGSI, sur les campus de La Rochelle ou de Casablanca.

En effet, les élèves-ingénieurs de l’EIGSI ont un large choix qui s’offre à eux en fin de 3ème année. Tout au long des trois ans de tronc commun généraliste et grâce aux des différents stages réalisés et rencontres entreprises proposées, les élèves-ingénieurs construisent leur projet professionnel et ont la possibilité de faire un choix de filière en lien avec leur future carrière.

Les différents univers proposés sont: Mécanique, Aéronautique & Systèmes avec les filières Conception mécanique & industrialisation et Mécatronique; Sustainable engineering avec Energie & environnement; Génie civil & industriel avec BTP, Performance industrielle, Supply chain & transport international, Entreprise du futur ; et Digital Engineering avec Réseaux & systèmes d’information, Intelligence artificielle & Big data, Numérique responsable, Ingénierie de la santé.

Zoom sur les filières de l’EIGSI Casablanca

Trois dominantes répondant à la réalité des besoins en ingénierie au Maroc ont été créées sur le campus de Casablanca qui a ouvert ses portes en 2006 et inauguré son nouveau bâtiment en 2016 quartier Oasis.

Bâtiment & Travaux publics, un secteur porteur de projets structurants pour le Royaume

Avec plus de 60 000 entreprises en BTP recensées au Maroc, ce secteur véritable poids lourd de l’économie, fait interagir un nombre important de corps de métiers différents. Qualité des travaux, respect des normes sécuritaires et environnementales sont au cœur des enjeux du secteur. Extension d’aéroports et de ports, gigantesques projets d’infrastructures de transport (nouvelles autoroutes et voies rapides)… Nombreux sont les projets d’envergure planifiés par le gouvernement marocain d’ici à 2035.

La dominante Bâtiment & Travaux Publics de l’EIGSI permet ainsi à ses diplômés de faire carrière en génie civil que ce soit en bureau d’études techniques, entreprises de construction, laboratoires de géotechnique, ou industries de matériaux de construction. Les postes visés vont d’ingénieur ordonnancement, planification & coordination, ingénieur bureau d’étude, à ingénieur en conseil et contrôle, en passant par ingénieur réalisation et conduite de projets.

Intelligence artificielle & Big Data, filière en plein essor internationalement

A l’heure où tous les secteurs d’activité vivent la révolution Big Data, le management de la donnée est devenu un véritable enjeu pour les entreprises de toutes tailles. Qu’il s’agisse de l’aéronautique, l’automobile, la santé, l’énergie, la finance, la logistique, l’agriculture ou le tourisme… Aucun secteur n’y échappe!

Les deux ans de dominante en IA & Big data proposée par l’EIGSI Casablanca, vont former ces futurs ingénieurs aux méthodes et outils leur permettant la mise en œuvre des processus et solutions nécessaires pour exploiter les données massives. Data Analyst, Data scientist, Data engineer, Ingénieur Big data, Data architect, Master Data manager, Ingénieur en business analytics… Sont autant de postes que pourront viser les diplômés EIGSI de cette filière.

Une vraie opportunité pour ces ingénieurs de posséder toutes les compétences techniques et méthodes nécessaires pour être capables de valoriser la donnée et répondre aux enjeux stratégiques croissants des entreprises.

Supply Chain & Transport international: un champ industriel aux nombreuses opportunités

La mondialisation et l’internationalisation des échanges ont bouleversé les modes de consommation, d’informatisation et d’automatisation et développé à grande échelle le e-commerce. Qu’il s’agisse de traçabilité, de gestion de stocks, d’affrètement… Le transport et la logistique répondent aux besoins des entreprises de nombreux secteurs.

La dominante Supply Chain & Transport international a pour objectif de former des ingénieurs amenés à exercer des responsabilités en stratégie, conception et pilotage logistique, et en transport. Ils pourront évoluer dans un environnement international dans tous les secteurs recourant à l’approvisionnement de chaînes de production et transport de biens, marchandises ou produits. Consultant, responsable logistique de distribution, responsable sourcing, responsable de flotte, directeur logistique… Sont autant de métiers que les diplômés EIGSI pourront viser.