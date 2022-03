© Copyright : DR

Le groupe OCP a obtenu le premier niveau de certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), principale norme au monde évaluant la performance des entreprises en matière d’égalité des genres et de création d’opportunités de carrière égales entre les femmes et les hommes.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 3 mars, le groupe OCP annonce avoir obtenu le premier niveau de certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality). Ce premier niveau de certification, nommé Assess, évalue plusieurs critères parmi lesquels l’équilibre des genres au sein des fonctions de responsabilité, les politiques de recrutement et de promotion, l’équité salariale ou encore la culture de la diversité au sein de l’entreprise.

Cette certification prend également en compte la perception par les employés du degré d’inclusion et des opportunités de carrière au sein de l’entreprise. Pour le groupe OCP, l’obtention de cette première certification récompense les engagements pris par le groupe à propos de l’égalité et de la diversité au profit de ses collaboratrices et collaborateurs, et de son écosystème, et positionne l'OCP comme étant la première entreprise marocaine, et la première entreprise de l’industrie minière au monde à obtenir la certification EDGE.

Le groupe indique ainsi se donner pour objectif d’obtenir le niveau supérieur de certification en 2024, tout en précisant qu’il est l’un des premiers employeurs privés du Maroc, avec plus de 20.000 collaborateurs de plusieurs nationalités, et un chiffre d’affaires de 9,4 milliards de dollars en 2021, et se positionne à l’avant-garde pour la diversité de genre, l'inclusion et l’égalité des opportunités de carrière.

Le groupe rappelle qu’il s’était associé, en avril 2021, avec la Société financière internationale (IFC), membre du groupe de la Banque mondiale, pour être accompagné dans son processus d’obtention de la certification EDGE.

«Notre groupe est fier de l’obtention de cette certification EDGE, qui reflète un engagement de longue date pour l’égalité des chances et la promotion de la diversité, tant au sein du groupe que dans notre relation avec notre écosystème et les communautés locales. Nous sommes convaincus que ces actions contribuent durablement aux bonnes performances du Groupe. Cette première certification entérine notre statut d’entreprise marocaine de référence, sur le continent africain, et dans le secteur minier en général», déclare Nadia Fassi-Fehri, Chief Transformation Officer du groupe OCP.

«Les entreprises qui font de l’égalité des genres une priorité renforcent leur compétitivité et leur attractivité et contribuent à un développement plus inclusif au Maroc», a déclaré de son côté Georges Joseph Ghorra, directeur par intérim d’IFC pour le Maghreb.

Depuis plusieurs années, le groupe, qui opère dans une industrie historiquement masculine, indique avoir fait de de l’inclusion féminine et la diversité des leviers clés de sa transformation et un enjeu majeur de son développement, aussi bien en tant qu’employeur que dans le cadre de sa stratégie pour favoriser le leadership et l’entrepreneuriat féminin au sein de ses communautés.

Les actions du Groupe en faveur de la mixité ne se limitent pas aux collaborateurs.trices d’OCP mais s’étendent également au continent africain, avec des actions de formation, d’accompagnement, de soutien scolaire, des campagnes médicales et de participation à l’autonomisation et l’inclusion des femmes, notamment dans le monde rural, explique le groupe dans ce communiqué.

L'OCP soutient des centaines d’agricultrices au Maroc, à travers son programme Al Moutmir, en Gambie, à Madagascar et au Sénégal, des jeunes étudiantes à travers son lycée d’Excellence, et des start-uppeuses à travers Impulse, le programme d’accélération de startups développé par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Il soutient aussi la création d’une Chaire de diversité et d’inclusion au sein de cette même université, laquelle lancera dans les prochains jours un programme de formation dédié au développement du leadership des femmes africaines, l’un des premiers programmes de ce type au Maghreb.