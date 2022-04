© Copyright : DR

Engagé dans l’aménagement, la construction et le développement d’espace de vie sains et respectueux de l’environnement au cœur de l’éco-cité Zenata, le groupe Mfadel annonce le lancement de la commercialisation de la deuxième tranche du projet Ocean Park Zenata.

Dans un contexte mondial marqué par la pollution, les villes vertes et intelligentes se développent à grande vitesse à travers le monde.

Selon le rapport «Smart Cities Market by Application Type – Global Forecast to 2027», récemment publié par le cabinet américain Meticulous Research, ce marché devrait atteindre une valeur de 545,73 milliards de dollars d'ici 2027. En Afrique, le Maroc fait figure de précurseur, et l’éco-cité de Zenata est citée en exemple par les auteurs de ce rapport. Dotée d’une façade maritime de près de 5,5 km, elle s’étale sur une superficie de 1.830 hectares et devrait accueillir, à terme, 300.000 habitants.

Depuis le lancement de cet ambitieux projet, le groupe Mfadel est engagé dans l’aménagement et la construction de la ville écologique de Zenata avec le développement d’espaces de vie sains et respectueux de l’environnement.

Cet engagement s’est concrétisé par de nombreux projets immobiliers, ayant connu un grand succès, au cœur de l’éco-cité Zenata, comme le projet Zenata Tower, une tour bioclimatique de 16 étages. Ce projet a connu un attrait particulier auprès d’une clientèle de plus en plus à la recherche de nature en pleine ville et d’escapade au quotidien, sans sacrifier les équipements de qualité et les solutions d’accès et de mobilité.

Le groupe Mfadel a lancé également la commercialisation de la deuxième tranche du programme Ocean Park Zenata. Le projet Ocean Park, dont la première tranche, commercialisée il y a 6 mois, a connu un grand succès, offre un cadre de vie sain, épuré tout en conservant les commodités de la vie en ville.

Cette résidence fermée et sécurisée est ainsi équipée d’un parking au sous-sol, de caméras de surveillance, d’un service de gardiennage 24h/7j, d’une aire de jeu, de finitions de haut standing sur une panoplie de superficies (marbre au sol, climatisation, cuisine équipée, etc.), de piscines, d’espaces verts et de commerces de proximité… Le tout, niché au cœur d’un parc de huit hectares et à quelques mètres de la plage Paloma Zenata, avec un accès rapide à l’autoroute.

Le projet Ocean Park Zenata profite également d’un emplacement stratégique, au carrefour des deux plus grandes villes du royaume, Casablanca et Rabat. Autant d’avantages qui font d’Ocean Park Zenata un cadre de vie idéal dans un environnement sain au cœur d’un important projet de renouvellement urbain.

Cerise sur le gâteau, le groupe Mfadel a mis en place une offre promotionnelle à ne pas rater: des appartements prestigieux, de 1 à 3 chambres, sont commercialisés à partir de 480.000 dirhams seulement.