Crédit du Maroc a signé deux conventions de partenariat avec l’Université internationale de Rabat (UIR) en vue de renforcer la coopération entre les deux institutions. Ce partenariat permettra notamment de certifier le programme de formation «Excellence Pro» destiné aux conseillers commerciaux des clientèles «Professionnels et TPE».

Jeudi 1er juillet 2021 a eu lieu, à l’Université internationale de Rabat, la signature de deux conventions de partenariat entre Crédit du Maroc et l’UIR. Cette signature s’est déroulée en présence notamment de Bernard Muselet, président du directoire de Crédit du Maroc, Noureddine Mouaddib, président de l’UIR, ainsi que des équipes qui ont piloté ce projet.

Ce partenariat qui s’inscrit dans le cadre du projet moyen terme «TAJDID 2022» du Crédit du Maroc porte sur les axes suivants:

- bénéficier de l’expérience et de l’expertise de l’UIR afin de développer des programmes de formation continue pour les collaborateurs de Crédit du Maroc;

- organiser conjointement des colloques, des séminaires, des tables rondes, des journées d’études sur des thèmes arrêtés en commun accord;

- contribuer à l’immersion des jeunes étudiants de l’UIR dans le monde de l’entreprise à travers des stages en phase avec leurs projets d’études;

- inviter des cadres de Crédit Du Maroc pour animer, participer ou assister aux séminaires et conférences organisés par l’UIR;

- organiser des conférences et des manifestations scientifiques afin de développer l’esprit de recherche et d’innovation;

- créer un espace d’échange d'expériences, de partage des bonnes pratiques et de la documentation au profit des acteurs des deux institutions.

Par ailleurs, les deux institutions mobiliseront les moyens nécessaires pour promouvoir les projets de recherches communs relevant de leurs domaines d’expertise.

Une première action de collaboration dès septembre 2021

Crédit du Maroc place le développement du capital humain au cœur de sa stratégie globale de ressources humaines en développant de manière conjointe l’expérience collaborateur et l’expérience client. En certifiant ses programmes de formation, Crédit du Maroc confère une expérience positive à ses collaborateurs, leur permettant de développer leur expertise, de monter en compétences et d’être les premiers ambassadeurs de la banque afin d’offrir aux clients une expérience à la hauteur de leurs attentes.

L’Université Crédit du Maroc veille à développer de manière constante des partenariats et à mettre en place des solutions de formations innovantes visant à doter, les collaborateurs de la banque, des meilleures techniques et outils afin d’adopter les bons réflexes au quotidien: formation en excellence relationnelle, formations spécifiques, ateliers, workshops, coaching, applications, etc.

Crédit du Maroc s’associe ainsi à l’Université internationale de Rabat afin de mettre en place un programme de formation certifiant visant à former les conseillers commerciaux professionnels et TPE. Intitulé «Excellence PRO», ce cycle certifiant en faveur de 88 collaborateurs de Crédit du Maroc démarre en septembre 2021.

Composée de 12 modules de formation et sur une durée de 15 jours, l’objectif essentiel de cette certification est le développement des compétences des équipiers de Crédit du Maroc en gestion de la relation client professionnelle et toutes petites entreprises (TPE), répondant ainsi aux besoins d’un métier complexe en raison des évolutions réglementaires, technologiques et de l'expertise requise.

Face à cette évolution, il est important pour Crédit du Maroc de mettre face à ses clients des équipes hautement qualifiées à même de les accompagner et de les conseiller sur les aspects juridiques, réglementaires, financiers et dans le choix de solutions pour répondre à leurs besoins.

«Notre partenariat avec l’UIR reflète concrètement notre ambition d’être 'The best Place to work' à horizon 2022. Doter nos équipiers des meilleurs outils et connaissances nous permettra d’offrir à nos clients la meilleure expérience en ligne avec nos valeurs, mais également de valoriser notre ressource la plus précieuse et notre force motrice, le capital humain. Nous souhaitons faire de nos collaborateurs les premiers ambassadeurs et représentants de Crédit du Maroc», a déclaré à cette occasion Soukaina Rachid, directrice de l’Université Crédit du Maroc.