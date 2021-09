© Copyright : MAP

Le classement Multirank 2021 des universités à l’échelle mondiale est dévoilé. L’Université Euromed de Fès (UEMF) se distingue en occupant la deuxième place au niveau continental.

Trois Universités marocaines sont classées dans le top 10 des universités africaines: l’Université Al Akhawayn en première position, l’Université Euromed de Fès (UEMF) en deuxième position, et l’Université Mohammed V de Rabat qui occupe la troisième place du podium.

Par ailleurs, l’Université Euromed de Fès se classe au 25e rang mondial, concernant la mobilité de ses étudiants.

Le classement U-Multirank est un classement mondial qui s’appuie sur une analyse multidimensionnelle des établissements d’enseignement supérieur à travers le monde. Le but est de distinguer les meilleures performances en matière d’enseignement et d’apprentissage, de recherche, de transfert des connaissances, d’ouverture à l’international et d’engagement régional.