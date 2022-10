© Copyright : DR

A quelques kilomètres de Casablanca et à proximité de Rabat, le complexe résidentiel Bahia Golf Beach situé en face de la mythique plage de Bouznika offre un somptueux cadre de vie, chaleureux et raffiné, entre golf et océan.

Déniché en plein cœur de Bouznika, l’une des plus belles perles du littoral atlantique marocain, c’est autour d'un sublime golf de 18 trous que Bahia Golf Beach a choisi de bâtir un ensemble résidentiel et touristique raffiné pour offrir un cadre de vie des plus chaleureux tout au long d’une corniche aménagée sur plus de 3 kilomètres.

Véritable bijou, le golf de Bahia Golf Beach a été conçu par l'architecte Cabell B. Robinson, un orfèvre des greens qui a dessiné quelques-uns des plus beaux parcours du monde. Il offre ainsi la qualité irréprochable d'un parcours de caractère associé à la magie d'un site d'une époustouflante beauté.

Appartements, duplex, villas, lots de terrains... Le complexe résidentiel de Bahia Golf Beach entend répondre aux besoins de tous, dans une oasis de quiétude et de sérénité. Construits autour de grandes piscines, non loin du golf, les appartements front de mer ont été conçus pour se fondre harmonieusement dans l’environnement prestigieux de Bahia Golf Beach.

Spacieux, accueillants et lumineux, les appartements haut standing Bahia Golf Beach disposent de grandes ouvertures qui offrent de sublimes vues sur l’océan. Des appartements chaleureux aux finitions haut de gamme, avec des superficies entre 110 et 290 m².

Egalement proposés, des duplex front de mer d’une superficie allant de 260 à 310 m². Chaque duplex est conçu pour offrir un cadre de vie à la fois intimiste et ouvert, avec jardins et piscines tout autour. Avec leurs architectures variées et matériaux nobles, ce sont de véritables écrins où l’épanouissement et le bonheur de vivre prennent tout leurs sens.

Les villas front de mer se fondent quant à elles parfaitement dans le paysage idyllique du resort et offrent une vue sur mer à couper le souffle. Les espaces intérieurs, spacieux et aménagés selon les tendances les plus actuelles, se prolongent vers l’extérieur grâce aux larges baies vitrées. Avec des superficies allant de 1.084 à 2.560 m², les villas front de mer sont empreintes d’élégance et allient à la fois la beauté des perspectives et la qualité des matériaux pour un cadre de vie des plus agréables.

De même, pour profiter toute l’année du charme de la douceur marine, Bahia Golf Beach propose des lots de terrain titrés pour villas de 370 m² à 890 m². Les acquéreurs pourront y construire la villa de leurs rêves, en adoptant une architecture s’intégrant dans le paysage urbanistique de Bahia Golf Beach.

Pour savourer chaque jour le bonheur de vivre entre Golf et Océan, le resort offre un cadre complet répondant aux standards les plus élevés, grâce notamment à son club house qui propose une multitude de services disponibles à longueur d’année pour le plaisir des petits et des grands: restaurant, fitness, kids club, pro shop…

Les résidents de Bahia Golf Beach peuvent également profiter à longueur d’année, d’un majestueux Spa proposant : bien-être, soins pour le corps et l’esprit et moments de pure détente.

En prime, des services aux meilleurs standards le VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL CASABLANCA est situé au sein du resort de Bahia Golf Beach, un véritable lieu de ressourcement et de bien-être. Le Vichy Célestins est doté de 130 chambres et suites, d’un restaurant international et d’un restaurant diététique, inclut les dernières techniques de bien-être, d’anti-âge et de remise en forme, avec une grande piscine intérieure à l’eau de mer chauffée ainsi qu’un bassin de rééducation fonctionnelle et des cours d'aqua move.

Last but not the least, Bahia Golf Beach, c’est également un centre de conférences d’une capacité de 200 personnes et qui offre un cadre optimal, à la fois agréable et doté des meilleurs équipements, pour des évènements réussis.

Pour plus d'informations: https://www.immolys.ma/bahiagolfbeach/