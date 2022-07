© Copyright : DR

Après une première étape de qualifications au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat et une finale nationale au Royal Golf Anfa Mohammedia, l’identité de l’équipe qui représentera le Maroc lors de la finale internationale à Rome est désormais connue.

Après avoir marqué son grand retour en 2021, suite à une absence due à la situation sanitaire, la Audi Quattro Cup a repris de plus belle cette année. La 11e édition de cette compétition a, là encore, tenu toutes ses promesses, donnant lieu à de grands moments de partage et de convivialité, mais aussi à une intense compétitivité.

Comme à chaque édition, Audi a instauré sur le parcours le concours du meilleur drive "Driving for Charity" qui a permis aux joueurs de mettre leurs talents au profit d’une bonne cause. Ainsi, les drives cumulés de tous les participants ont été convertis en dirhams et cette somme a été offerte à l’association INSAF (Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse) qui contribue à l’avènement d’une société marocaine qui garantit à chaque femme et à chaque enfant le respect de leurs droits dans un environnement digne et responsable.

Forte des succès des précédentes éditions, la Audi Quattro Cup 2022 a vu la participation de 182 golfeurs amateurs. L’évènement s’est déroulé en deux étapes: qualifications et finale nationale. L’étape de qualification s’est déroulée à Dar Es Salam Rabat. Une journée exceptionnelle qui s’était soldée par la qualification de trois équipes à la finale nationale de l’Audi Quattro Cup 2022.

La finale a eu lieu le samedi 18 juin dernier au Royal Golf Anfa Mohammedia et a permis de connaître l’identité de l’équipe qui représentera le Maroc lors de la finale internationale à Rome. Il s’agit de Hicham Idrissi Kaitouni et de Karim Hazzaz qui porteront ainsi les couleurs nationales dans une compétition qui promet cette année encore d’être passionnante. En effet, la Audi quattro Cup est le plus grand tournois amateur au monde avec plus de 38 pays participants et 600 tournois qui réunit 70.000 golfeurs chaque année. Cette année, l'équipe marocaine aura le plaisir de se rendre sur l’un des parcours de golf les plus prestigieux d’Italie: le Marco Simone Golf & Country Club de Rome, qui hébergera la Riders Cup l’année prochaine.

Le golf met en avant le respect, la passion pour le sport et la précision, des éléments qui font également partie de l'ADN de la marque Audi. Ceci, en plus des enjeux d'une croissance durable et du respect de l’environnement. Si les golfs doivent relever le défi par l’utilisation d’eaux usées et l'arrosage sélectif, Audi œuvre également à réduire son empreinte carbone en diminuant la production et les ventes des modèles thermiques et en les remplaçant par des modèles 100% électriques.

L’Audi Quattro Cup a été l’occasion de redécouvrir et de tester les 3 modèles 100% électrique d’Audi lancés en fin d’année dernière: l’Audi e-tron, e-tron Sportback et e-tron GT.

Audi est d'ailleurs le leader du marché premium 100% électrique au Maroc en 2022 et poursuit le développement de sa gamme électrique avec le lancement de deux nouveaux modèles en début d’année prochaine: les nouveaux Q8 e-tron et le Q8 Sportback e-tron. Deux modèles que nos finalistes marocains auront la chance de découvrir et de tester en exclusivité en octobre prochain lors de la finale internationale de l’Audi quattro Cup. On leur souhaite bonne chance!