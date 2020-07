© Copyright : DR

Le Club Afrique Développement inaugure son cycle d'émissions en ligne dédié aux préoccupations des entreprises africaines dans le monde d'aujourd'hui.

Cette première session a adressé le thème des enseignements, des meilleures pratiques sur le continent africain ainsi que les solutions pour accompagner les entreprises dans leur développement en intégrant de nouveaux paradigmes.

Pour en débattre, étaient invités Florence Boupda, directrice pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale à la SFI, Gérard Mangoua, directeur général et co-fondateur du groupe Ubipharm et Ismaïl Douiri, directeur général du groupe Attijariwafa bank, en charge du pôle banque de détail à l'international et de filiales de financement spécialisées.