© Copyright : DR

Kiosque360. Emirates Logistics se développe au Maroc. La filiale du groupe émirati Sharaf ouvre son deuxième centre logistique dans la plateforme industrielle Tanger Automotive City (TAC), au sein du mégaprojet Tanger-Med. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Emirates Logistics, la filiale du groupe émirati Sharaf, implantée depuis 2016 au Maroc, a inauguré son nouveau centre logistique dans la plateforme industrielle Tanger Automotive City (TAC) au sein du mégaprojet Tanger-Med, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 13 juin. «Ce grand projet logistique reflète la profondeur et la solidité des relations entre nos deux pays frères», a notamment déclaré Abdullah Bin Touq Al Marr, ministre de l’Economie des Emirats arabes unis (EAU), qui a fait le déplacement à Tanger pour la cérémonie d’inauguration.

Un avis partagé par la ministre de l’Economie et des Finances Nadia Fettah Alaoui, qui souligne, à ce propos, que les importants projets émiratis installés au Maroc, dont ceux créés par Emirates Logistics, ont montré l’importance des relations de fraternité fortes et exceptionnelles liant le Royaume et les EAU. «Les EAU ont été le premier partenaire dans le cadre du développement du projet du port de Tanger», a également rappelé la ministre marocaine.

Présent également à l’inauguration, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a aussi mis l’accent sur l’importance de ce genre d’investissement dans le développement des relations de coopération entre le Maroc et les EAU, ajoutant que ce nouveau centre logistique, qui s’étend sur une superficie globale de 14.500 m2, permettra de «créer de nouvelles opportunités d’emploi et de soutenir la compétitivité économique et le dynamisme des exportations».

Comme le détaille le journal, l’ouverture de ce nouveau centre enregistre 100 emplois (opérant en équipe 7 j/7 et 24h/24) pour une capacité de stockage de 15.000 palettes, avec une mezzanine sécurisée pour la gestion de 10.000 cartons de pièces électroniques et 14 quais permettant un flux entrant et sortant de 80 camions par jour. Emirates Logistics emploie plus de 350 personnes au Maroc et gère 47.600 m2 de stockage avec un investissement de 47 millions euros.