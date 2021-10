© Copyright : DR

Kiosque360. Un appel d'offres vient d’être lancé pour la mise en place d'une feuille de route pour développer le transport multimodal de marchandises. Tour d’horizon sur la façon dont les professionnels accueillent ce projet.

Le ministère du Transport met les bouchées doubles pour le développement et la promotion du transport multimodal de marchandises (TMM). Dans son édition du jour, Les Inspirations ÉCO annonce que la tutelle envisage de mettre en place une feuille de route à cet effet en lançant un appel d’offres pour la réalisation d’une étude.



Le journal assure qu’il ne s’agit pas de la première du genre. Il y en a même eu plusieurs dont celle réalisée en 2008 sur la faisabilité de la mise en place de plateformes logistiques multimodales de fret dans la métropole casablancaise et le bipôle Fès-Meknès.

Sauf qu’aujourd’hui, «cette étude permettra d'actualiser l'état des lieux et de dégager une stratégie de développement du transport-logistique multimodal, en précisant les objectifs auxquels doivent adhérer les parties prenantes de tous les modes de transport, les prestataires de logistique, les chargeurs, les institutions publiques. La digitalisation sera d'un apport appréciable pour le développement du multimodal».

Ceci dit, il est important que «cette étude propose une réglementation innovante du multimodal et que les coûts apportent des avantages optimaux. La formation au transport-logistique multimodal doit être un des éléments clés au même titre qu'une politique fiscale et financière adaptée».



Les Inspirations ÉCO détaille le cahier de charges de l’appel d’offres: «La première phase de l’étude porte sur l’établissement d’un diagnostic, une analyse de l’existant en matière de transport multimodal de marchandises et la réalisation d’un benchmark international. La phase 2 va consister à définir une stratégie de développement et de promotion de ce type de transport au Maroc et à traduire cette stratégie en un plan d’action. En phase 3, le prestataire va mettre en place un programme d’accompagnement et d’assistance à la mise en œuvre du plan d’action». Il précise que le délai d’exécution global des différentes prestations est de 10 mois.



Pour ce qui est de la contextualisation, «le transport de marchandises dans le Royaume reste dominé par le transport fractionné ou bien unimodal, qui a la particularité d’être limité, par sa procédure, ses responsables et son contrat, au niveau de chaque mode de transport, indépendamment des autres modes qui le précèdent ou qui le suivent, ce qui engendre, à la fin de la prestation de service de transport de marchandises, une hausse des prix et une rupture de responsabilité».

D’où la mise en place de plateformes multimodales et le développement et la promotion du TMM pour l’amélioration de la compétitivité logistique. En effet, pour le quotidien, l’importance du TMM peut être appréhendée à travers les différents avantages qu'ils procurent à plusieurs niveaux, notamment dans l’intégration et la combinaison des modes et de la chaîne logistique qui réduisent les charges pesant sur l’opérateur du transport multimodal, ce qui se répercute favorablement sur le coût du transport et services connexes et ce, au bénéfice du chargeur.