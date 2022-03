© Copyright : DR

Le tournesol et le colza boosteront la production de cultures oléagineuses au Maroc à travers l'initiative Maghreb Oléagineux, portée par Terres Univia depuis 2019 et cofinancée par l'Union européenne.

Le tournesol et le colza sont l’avenir des cultures oléagineuses au Maroc. L’initiative Maghreb Oléagineux, portée par Terres Univia depuis 2019 et cofinancée par l’Union européenne, ambitionne d’augmenter la production au niveau national en passant, notamment, par des sessions de formation pour les agriculteurs de la filière, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 9 mars. En plus de promouvoir également l'intérêt des semences européennes pour le développement de ces cultures, ce programme s'assigne pour mission d'accompagner le développement de la filière oléagineuse. Depuis 2019, 130 conseillers et 103 prestataires de services ont déjà été formés.

L’avantage de ces deux plantes oléagineuses? Elles peuvent à la fois être utilisées pour l’alimentation humaine mais aussi animale (élevage). Le Maroc fait partie des 10 premiers importateurs d’huile alimentaire dans le monde avec 77.000 tonnes d’huiles de colza et de tournesol et 460.000 tonnes de tourteaux de colza et tournesol consommées dans le pays entre 2020 et 2021. Un chiffre en augmentation. Comme l’indique le journal, en 10 ans, la consommation d’huiles végétales et de tourteaux a grimpé respectivement de 26% et 38%, alors que la production locale ne couvre que 2% des besoins.

Lancé en 2008, le Plan Maroc Vert a déjà permis le développement des cultures oléagineuses, la nouvelle stratégie agricole «Génération Green» visant 80.000 hectares de colza (30.000 ha) et de tournesol (50.000 ha) à l’horizon 2030 pour couvrir 15% des besoins du marché national.

Le choix porté sur des semences produites en Europe conforte les agriculteurs marocains, souligne le journal. «Avec plus de 1.100 variétés de colza et 1.400 variétés de tournesols inscrites, le catalogue européen offre un large choix aux agriculteurs marocains pour sélectionner les variétés les plus adaptées à leurs conditions agro-pédoclimatiques», précisent notamment les experts interrogés par le quotidien, qui affirment ainsi que l’initiative de Terres Univia est salutaire.