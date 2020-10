© Copyright : DR

Kiosque360. Le contrat programme du secteur prévoit la création d'un Fonds dédié pour relancer l’investissement. La priorité sera donnée aux projets de consolidation et d’innovation.

La relance de l'investissement touristique est au cœur du contrat programme du secteur. Dans son édition du jour, L'Économiste precise qu'elle passera par la mise en place d'un fonds d’investissement dédié. Il servira, comme le soutient le journal citant Nadia Fettah Alaoui, la ministre du Tourisme, notamment à "la consolidation des établissements qui ne pourront pas survivre ou encore à ceux qui croient encore en l’avenir, mais n’ont pas les moyens" de suivre. La bonne nouvelle est que "pour l’instant, il n’y a pas eu de retournements de ceux qui étaient déjà en train d’investir".

Les investissements du Fonds devraient également s’orienter vers l’innovation, d'après le quotidien avec un focus sur "une offre nouvelle encore intuitive qui doit être traduite et captée". L'Économiste parle aussi d'un potentiel d’investissement dans l’animation. La SMIT aura un rôle prépondérant pour soutenir "les PME porteurs de projets d’animation, ayant besoin d’un financement de 500.000 DH par exemple".

D'où la réflexion sur le changement de sa vision et de sa stratégie. Il est aujourd'hui question, comme le clame la ministre dans les colonnes de L'Économiste, de revoir son dimensionnement. Cela devrait commencer par "la rationalisation des charges" à travers l'optimisation des représentations au niveau régional et international. Il n'est pour le moment pas question d'une fusion à l'image de celle des agences publiques chargées de la promotion et des exportations.