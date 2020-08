© Copyright : DR

Le Département d'Etat américain, via the Middle East Partnership Initiative (MEPI), vient d'octroyer 1,2 million de dollars (environ 11 millions de dirhams) à l'Université Al Akhawayn à Ifrane.

Cette dotation prend la forme d'un prix, nommé «Tomorrow’s Leaders» vient en reconnaissance du leadership de l'Université Al Akhawayn en Afrique sur le modèle éducatif américain, et jouissant de l'accréditation institutionnelle de l'agence d’accréditation américaine NECHE (New England Commission for Higher Education). L'université Al Akhawayn a en effet su démontrer son efficacité à former les leaders de demain, souligne sa direction dans un communiqué.

Le prix, qui vient d'être signé par le président de l'université, le Dr. Amine Bensaid, permettra de poursuivre le «capacity building» des professeurs, des membres des équipes administratives, et des unités de soutien aux étudiants d'Al Akhawayn, dans l'objectif de dynamiser le nombre et la qualité des leaders qui émanent des cursus académiques de l'Université, ajoute ce communiqué.

Il permettra également d'offrir à partir de la rentrée 2021-22 des bourses de mérite baptisées «Tomorrow’s Leaders Scholarships» pour financer les études des étudiants les plus méritants, issus des pays d'Afrique du Nord, et les aider à obtenir leur diplôme à l'université Al Akhawayn.

Les domaines concernés par ce prix incluent les pédagogies pour accompagner les étudiants de la Génération-Z, le développement du leadership et des skills pour le marché de l'emploi du XXe siècle, la sensibilisation aux problématiques liées au genre, les objectifs du développement durable (ODD) et l'entrepreneuriat.