Kiosque360. A fin avril, les taux fixes de crédits à l’habitat poursuivent leur tendance baissière d’après le baromètre mensuel de Afdal.ma des taux fixes de crédits immobiliers. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

3,12%, c’est la baisse de la quotité moyenne de financement à fin avril révélée par la baromètre mensuel des taux fixes de crédits immobiliers du comparateur de crédits immobiliers Afdal.ma. Cette dernière ressort ainsi à 78,94% contre 82,06% le mois dernier, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 25 mai.

Pour ce comparateur de crédits immobiliers, «cette baisse peut signaler une difficulté accrue de financement et une exigence de sécurité de la part des banques qui accompagne leur volonté de fournir des efforts en baissant les taux HT à l’approche de la haute saison, spécialement pour leur clientèle haut de gamme qui vise à emprunter entre 1.500.000 et 2.000.000 dirhalms, dont non seulement la quotité de financement a augmenté de 19,88 %, mais les taux annuels effectifs globaux ont également baissé de 0,3%».

Concernant les taux fixes hors taxes des crédits à l’habitat, ces derniers affichent une baisse de 0,10% au niveau des tranches de crédits immobiliers variant entre 250.000 et 800.000 dirhams, et entre 2.000.000 et 3.000.000 dirhams, sur les 370 pré-accords distribués par le comparateur-courtier Afdal.ma au mois d’avril.

Quant aux taux d’assurance décès invalidité, c’est une stagnation qui a été observée à part la baisse de 0,13% pour tous les montants de crédits à l’habitat supérieurs à 3.000.000 de dirhams, relaie le journal, précisant que le taux annuel effectif global (TAEG) ressort pour cette tranche à 4,75% contre 4,88% le mois dernier. Pour les montants de crédit entre 800.000 et 1.500.000 dirhams, les TAEG ont connu une légère progression de 0,8% à 0,11%, et la quotité de financement moyenne a grimpé de 5,79%.