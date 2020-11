Une cérémonie virtuelle de signature des accords de partenariat a eu lieu le 3 novembre avec les partenaires chinois, la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) et Bank Of Africa (BMCE).

Aeolon est le premier opérateur à s'installer à Tanger Tech. Le fabricant chinois de pales éoliennes va y construire une usine. En attendant, les infrastructures et les voiries de la première tranche (500 ha) sont quasi-terminées.

Tanger Tech décroche son premier investisseur. Dans son édition du jour, L’Économiste rapporte que le groupe chinois China Road & Bridge Corporation (CRBC) vient de prendre une participation de 35% dans la Société d'aménagement de Tanger Tech (SATT) aux côtés de Bank of Africa, du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l'Agence spéciale TangerMed.

Le journal annonce que CRBC apporte dans son sillage Aeolon, un fabricant chinois de pales d'éoliennes qui sera le premier investisseur étranger de la zone. Il évoque un investissement de 140 millions de dollars et la création de 2.000 emplois. Le journal précise que l'opérateur chinois prend la place de Haite qui a abandonné son projet d'installation.

En attendant, le quotidien soutient que les premières réalisations de ce projet, conclu il y a un an, commencent à sortir de terre en particulier au niveau des voiries et des infrastructures en pleine négociation pour l'entrée de CRBC dans le capital du SATT. Le journal indique que la première phase de 500 ha qui a déjà obtenu le statut de zone franche en 2019 est quasi finalisée. De quoi ouvrir de nombreuses perspectives pour un projet composé de lots allant de 5.000 à plus de 40.000 m².



L'Économiste rappelle que Tanger Tech est promise à devenir une ville industrielle intégrée, durable et intelligente.