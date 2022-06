© Copyright : DR

Anouar Invest a annoncé, ce lundi 6 avril 2022, le lancement des travaux d'extension de son usine Best Biscuits Maroc. D’un investissement de 350 millions de dirhams, l’unité de production supplémentaire permettra la création de 700 emplois à terme.

Anouar Invest a inauguré ce lundi 6 avril 2022, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, les travaux d’extension de l’unité de production de sa filiale Best Biscuits Maroc. L’usine, située à Had Soualem, gagnera ainsi en taille et en potentiel grâce à des quartiers additionnels.

Best Biscuits Maroc en est ainsi à son troisième chantier de ce type. Le premier achevé en 2015, puis le second en 2020 ayant renforcé le parc industriel.

Cet investissement total de 350 millions de dirhams sera déployé en 3 phases à l'horizon 2024. Cette extension va permettre à terme la création de 700 emplois directs. L'objectif est le développement d'une offre innovante, diversifiée et en mesure de rivaliser avec les produits d’importation, souligne le groupe dans un communiqué.

«Ce nouvel investissement témoigne de la grande dynamique que connaît le secteur de la biscuiterie, dans le cadre du contrat-programme du développement des industries agroalimentaires. Le made in Morocco gagne en qualité et en compétitivité pour s’affirmer en référence mondiale», a indiqué à cette occasion le ministre de l’Industrie.

L’investissement dans ce secteur augmente, selon Ryad Mezzour, considérablement la capacité de production nationale, renforce l’intégration des chaînes de valeurs, crée plus d’emplois et contribue davantage à la sécurité.

La tutelle a ainsi accompagné dans le cadre du Fonds de développement industriel et des investissements (FDII), 26 projets dans la filière de la biscuiterie, chocolaterie, confiserie totalisant un montant d’investissement d’environ 2 milliards de dirhams qui permettront de créer autour de 5.400 emplois directs.