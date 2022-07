© Copyright : Said Kadry / Le360

La centrale de Tahaddart a commencé à recevoir le gaz américain, en provenance d’Espagne, via le gazoduc Maghreb-Europe en flux inversé, parvenant ainsi à faire tourner les turbines à gaz et à contribuer à la production d'électricité après plus de huit mois d’arrêt.

Ce mardi 5 juillet 2022, Le360 s’est rendu sur le site de la centrale de Tahaddart, à 30 kilomètres au Sud de Tanger, et a pu capter les premières images de ce moment historique, immortalisant le redémarrage des turbines à gaz de cette installation stratégique qui, avec la centrale de Ain Béni Mathar, contribuent à hauteur de 10% à la capacité électrique installée dans tout le Royaume.

La fumée blanche qui s’échappe des tours de la centrale de Tahaddart marque le début d’une nouvelle phase de développement, s’appuyant sur une coopération énergétique accrue avec l’Espagne et les Etats-Unis.

Importées des Etats-Unis à bord des méthaniers, les premières cargaisons de gaz naturel liquéfié ont été déchargées dans un port espagnol (celui de Bilbao selon des médias espagnols), puis regazéifiées avant d’être injectées à l’état gazeux dans le Gazoduc Maghreb-Europe (GME) en flux inversé.

Développée par l’ONEE, en partenariat avec Endesa et Siemens, la centrale de Tahaddart est la première au Maroc, et en Afrique, à utiliser la technologie des cycles combinés. Elle est située sur la route principale Kénitra-Tanger, longe le GME et s’étend entre l’océan Atlantique et l’oued Tahaddart. Mise en service en 2005, elle comptait une capacité initiale de 380 MW qui a été étendue à plus de 400 MW, après une maintenance opérée en 2018.

Dans un communiqué conjoint diffusé ce mardi 5 juillet, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) ont annoncé la remise en service de ces centrales à cycles combinés de Tahaddart et Ain Béni Mathar à partir de GNL (gaz naturel liquéfié) importé du marché international.

L’approvisionnement de ces deux centrales en gaz naturel est assuré par le Gazoduc Maghreb-Europe via l’interconnexion gazière Maroc-Espagne fonctionnant en mode Flux Inverse.

Le Royaume du Maroc assure donc son approvisionnement en gaz naturel en concluant des contrats d’achat de GNL sur le marché international et en utilisant les infrastructures gazières des opérateurs espagnols et le Gazoduc Maghreb-Europe, a précisé la même source.