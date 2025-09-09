Régulation du marché de l’assurance: les majors rééquilibrent la distribution

Sanlam Allianz Africa et Allianz Maroc ont été amenés à adapter leur stratégie de distribution sous la pression du Conseil de la Concurrence. DR

Sanlam Allianz Africa Pty Ltd vient de franchir une étape clé dans l’exécution des engagements pris auprès du Conseil de la Concurrence. L’enjeu central, explique le magazine Finances News Hebdo: corriger les déséquilibres induits par la forte concentration des réseaux de distribution d’assurance dans certaines localités, qui risquait de porter atteinte à la dynamique concurrentielle.

Pour répondre à ces préoccupations, Allianz Maroc a conclu un accord avec Wafa Assurance en vue de la reprise de plusieurs points de vente concernés par cette rationalisation. «Cet accord permettra d’assurer une continuité de service aux assurés et d’offrir des perspectives durables aux intermédiaires des zones impactées», souligne Fahd Mokdad, Administrateur Directeur Général d’Allianz Maroc. Il ajoute que «Wafa Assurance, acteur de référence, est le partenaire idéal pour garantir l’équilibre concurrentiel tout en consolidant la qualité de l’offre pour les clients».

Cette opération, encore soumise à l’aval des autorités compétentes et à certaines conditions suspensives, s’inscrit dans un processus plus large d’ajustement au cadre réglementaire. Elle matérialise l’un des engagements pris par Allianz Maroc et Sanlam Maroc devant le Conseil de la Concurrence, qui veille à prévenir tout abus de position dominante.

«Sur le plan concurrentiel, cette redistribution des points de vente illustre la volonté des opérateurs de maintenir un marché pluraliste, où chaque assureur peut déployer ses stratégies commerciales sans créer de déséquilibre majeur», souligne Finances News. En parallèle, Allianz Maroc a annoncé une révision active de son empreinte géographique. L’entreprise prévoit d’ouvrir de nouveaux points de vente dans des zones encore sous-desservies, tout en renforçant la digitalisation et l’adaptation de ses offres aux évolutions du marché.

Au-delà d’une simple réorganisation interne, cette démarche confirme que la régulation de la concurrence devient un facteur structurant de l’écosystème de l’assurance au Maroc. Entre concentration des acteurs, montée en puissance du digital et exigences de transparence, le marché est en pleine recomposition. Allianz et Sanlam, bien que liés par une alliance stratégique en Afrique, continueront d’opérer au Maroc comme entités concurrentes, conformément aux exigences réglementaires.