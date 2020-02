© Copyright : Dr

Kiosque360. L’opérationnalisation du programme intégré d’appui et de financement aux entreprises a été actée ce lundi 3 février, à Rabat, avec la signature de conventions entre la CCG et le GPBM.

C’est parti! Les porteurs de projets ayant besoin de financement peuvent commencer, dès aujourd'hui, à déposer leurs dossiers auprès de certaines banques. Les Inspirations Eco, dans sa publication de ce mardi 4 février, ajoute que l’étape décisive du programme intégré d’appui et de financement aux entreprises, présenté la semaine dernière devant SM le Roi Mohammed VI, a été actée hier à Rabat avec la signature de conventions entre la CCG et le Groupement professionnels des banques du Maroc (GPBM). Rappelons que ce programme totalise 8 milliards de dirhams sur trois ans au profit des entreprises.

Le journal explique que le premier produit, baptisé Daman Intelak, est destiné aux auto-entrepreneurs, aux jeunes diplômés, à la micro-finance et à la TPE, ainsi qu’à l’informel et aux petites entreprises exportatrices. Il faut savoir que les critères pour bénéficier de ce produit concernent notamment l’âge de l’entreprise (moins de 5 ans) et le chiffre d’affaires (moins de 10 millions de dirhams). Le montant accordé dans ce cas peut être de 1,2 million de dirhams, avec une garantie allant jusqu’à 80% du crédit. La CCG a aussi mis en place le produit Start-TPE pour un financement de 300.000 dirhams à taux zéro et sans exiger de garantie particulière autre que le projet lui-même, souligne Les Inspirations Eco.

«Nous sommes en ordre de marche pour honorer nos engagements et faire réussir ce programme», a assuré Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank et également vice-président du GPBM. On apprend que les banques doivent faire respecter les critères de viabilité des projets soumis, sans pour autant perdre en flexibilité et ouverture. Le quotidien indique aussi qu’à partir d’une checklist des documents exigés, les banques doivent donner une réponse aux dossiers complets dans un délai ne dépassant pas les trois semaines. Pour rappel, l’objectif du programme intégré d’appui et de financement aux entreprises est de permettre l’accès au financement à 13.500 TPME par an et créer 27.000 emplois annuellement.