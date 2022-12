Dans deux mois, le Programme de développement urbain bouclera ses trois ans de lancement, alors que les travaux de nombreux chantiers avancent à pas cadencé, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique que cette dynamique, qui ne cesse de métamorphoser Agadir, a généré aujourd’hui de nombreuses réalisations. «Le bilan des chantiers achevés est important. L’élargissement et l’aménagement de plusieurs avenues et boulevards et les espaces verts qui les enjolivent, c’est ce que remarque en premier le promeneur. L’automobiliste apprécie notamment la réalisation et mise en service de la trémie sur la RN1 et le renforcement de l’éclairage public des principales artères; ainsi que le réaménagement de l’avenue Mohammed V», précise la même source.

Notons que ces aménagements donnent aujourd’hui à la station balnéaire l’allure d’une véritable grande métropole. Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que le grand chantier de réaménagement de Souk Al Had a pris bien plus de temps pour être exécuté en raison de l’activité commerciale du complexe pendant les ouvrages, et que ce poumon commercial étendu sur 11 hectares et considéré comme le plus grand d’Afrique est aussi un modèle d’organisation à plusieurs niveaux. Le complexe se distingue tout d’abord par une charte architecturale, mais aussi par la modernisation et l’organisation des différentes filières commerçantes qui cohabitent dans ce grand marché. C'est «le premier espace ouvert du genre à être équipé d’un module de reconnaissance faciale. Un deuxième module permet le comptage des visiteurs pour faciliter l’exploitation du complexe et la gestion des flux. Les équipements ont nécessité un budget de 8 millions de dirhams », note-t-on.

Au cœur du quartier Talborjt, indique-t-on, le marché municipal a aussi retrouvé une seconde jeunesse après quelques mois de travaux. «Pour le renforcement des infrastructures scolaires et afin de préparer la prochaine rentrée 2022-2023, on notera la mise à niveau, la modernisation et l’extension de plusieurs établissements. Un volet du programme qui se poursuit aujourd’hui. Ailleurs, les travaux continuent aussi: mise à niveau des quartiers sous-équipés, aménagement d’espaces verts, lifting de la vallée des oiseaux… Les chantiers sont encore nombreux mais les dossiers avancent à vue d’œil», précise Aujourd’hui Le Maroc. Avant fin juin 2023, les responsables du programme annoncent, notamment, l’achèvement de l’aménagement du barreau Est-Ouest et la mise en service du tronçon de la voie de contournement Nord-Est du Grand Agadir entre l’aéroport et la trémie Abaraze (quartier Hay Mohammadi), conclut le journal.