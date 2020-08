L’Economiste, dans sa livraison du jour, revient sur les priorités du PLF 2021 et indique que le ministère des Finances considère qu’il constitue le coup d’envoi pour l’opérationnalisation des orientations royales, contenues dans le dernier discours du Trône. Dans ce sens, en ce qui concerne la mise en place d’un plan de relance économique, le gouvernement entend réunir toutes les conditions de financement, mettre en place des incitations et des mesures de solidarité en vue de consolider l’effort financier exceptionnel annoncé par le souverain. Le quotidien rappelle que l’un des objectifs principaux de cet effort financier porte sur le maintien des postes d’emploi et la régularisation des salariés auprès de la CNSS. Dans le détail, l’Exécutif entend poursuivre l’effort en matière d’investissement public (note de cadrage) dans le but d’accompagner les différentes stratégies sectorielles et les chantiers en cours d’exécution. Il s’agit de procéder à l’évaluation de leurs performances, avec l’objectif de consolider les acquis.

Il est également question de mettre en place la nouvelle charte d’investissement, attendue depuis bien longtemps, et de poursuivre la mise en œuvre des CRI pour que ces derniers soient en mesure de pleinement jouer leur rôle. Les jeunes sont aussi au menu avec le programme Intelaka, qui sera redynamisé. A ce propos, L’Economiste rapporte que le gouvernement va accélérer la mise en œuvre de la loi transformant la CCG en SA, qui verra désormais ses missions élargies. Il prévoit également d’accompagner les entreprises, notamment les TPE, les PME, de même que les Etablissements publics. Sur le plan de la généralisation de la protection sociale, des mesures préalables et d’accompagnement seront prises afin d’unifier le cadre légal organisant l’AMO. L’Economiste précise qu’il est également question de permettre aux indépendants et aux non-salariés de bénéficier des allocations familiales, et de mettre à niveau les structures hospitalières, etc. Le secteur public ne sera pas non plus en reste, puisque le gouvernement va lancer une réforme profonde et un traitement des dysfonctionnements structurels des Etablissements et entreprises publics.