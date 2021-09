© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le cadre de la nouvelle feuille de route agricole «Al Jayl Al Akhdar», les objectifs ont été revus à la hausse. En effet, la production visée est de 15% des besoins du marché marocain en 2030, contre 1,7% en 2019. Explications.

De nouvelles ambitions pour la filière des oléagineux ont été dessinées dans le cadre de la nouvelle feuille de route agricole «Al Jayl Al Akhdar». En effet, les superficies s’étendront à 80.000 hectares (50/000 ha pour le tournesol et 30.000 pour le colza) à l’horizon 2030, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 29 septembre, précisant que cette production devrait couvrir, à terme, 15% des besoins du marché marocain contre une couverture de seulement 1,7% en 2019.

Cette augmentation de production est également synonyme de développement de l’entrepreneuriat agricole et de création d’emplois, avec pour cap 170.000 poste dans ces domaines. «La filière oléagineuse jouera un rôle important dans cette dynamique socio-économique ainsi que pour le renforcement de la résilience de l’agriculture marocaine face au changement climatique», a notamment soutenu Nabil Chaouki, directeur de développement des filières de production au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, lors d’une conférence intitulée «Maghreb oléagineux».

Dans la foulée, le journal explique que, au Maroc, le renforcement de la filière oléagineuse, dont la relance a été amorcée en 2009 conformément aux dispositions du Plan Maroc Vert, vient répondre à des enjeux de taille, notamment à celui de la résilience agricole, ainsi qu'à celui de l’amélioration de la balance commerciale.

Pour rappel, les indicateurs de performances de cette filière ont suivi, de 2013 à 2020, une progression moyenne de plus de 50% des surfaces cultivées en tournesol et colza, atteignant une superficie de 40.000 hectares.