Nouvelles villes: la cité Ibn Batouta réactivée

La nouvelle ville Ibn Batouta sort de sa torpeur. «Depuis son aménagement il y a plusieurs années maintenant, cette ville, construite sur les rives de l’Atlantique et près de la connexion avec l’autoroute menant vers Rabat, peine à attirer du monde, car jugée trop lointaine», lit-on dans le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 17 juillet. Une situation appelée à changer.

Le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a établi une convention de partenariat avec l’Office national des chemins de fer (ONCF), pour le lancement d’une étude destinée à développer la future desserte ferroviaire du Grand Tanger. L’impact sur la nouvelle ville Ibn Batouta sera direct. Des infrastructures stratégiques sont également réalisées dans ses environs

Ce ne sont pas les avantages qui manquent. Située à proximité de Gueznaya et de la zone franche Tanger Free Zone, la ville est à quelques encablures de l’aéroport international Tanger Ibn Batouta. «C’est le groupe Al Omrane qui a assuré son aménagement. Ce pôle urbain est conçu sur 120 hectares pour la réalisation de 10.000 logements. Des établissements scolaires sont aménagés, ainsi que des terrains de sport, des centres de santé, une maison de jeunes, des mosquées, un marché et même un centre culturel, en plus de divers commerces», précise le quotidien.

Pourtant, la ville est encore peu habitée, contrairement à la commune de Gueznaya qui a pleinement profité de la présence des différentes infrastructures de transports et industrielles de la ville du Détroit.

Le CHU Mohammed VI, inauguré fin avril dernier, est la dernière grande structure de haut standing qu’abrite Gueznaya. Autrefois rurale, lointaine, voire marginalisée, cette commune s’érige, au fil des années, comme la nouvelle vitrine du développement économique de Tanger. C’est désormais à partir de ce nouveau pôle économique que le Maroc fabrique et exporte des produits qui font aujourd’hui sa réputation sur le plan mondial. En effet, c’est à Gueznaya que se trouve la fameuse Tanger Free Zone (TFZ), dédiée principalement aux activités de production de composants automobiles et qui ne cesse d’attirer les plus importants acteurs de l’écosystème industriel automobile. En plus de TFZ, Gueznaya compte une deuxième zone industrielle, tournée aussi sur la production locale et nationale.

Ces derniers mois, plusieurs concessionnaires automobiles s’installent dans les alentours de la TFZ, propulsant davantage l’élan économique de ce pôle urbain, dont les habitants travaillent presque en grande partie dans les différentes zones industrielles de Gueznaya, qui abrite également l’aéroport international Ibn Batouta de Tanger.